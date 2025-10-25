به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نهمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان در تهران آغاز شده و در ادامه ملی‌پوشان به تورنمنت بین‌المللی تونس اعزام خواهند شد.

رافائل کاستیلو برای این مرحله از اردو ۲۰ بازیکن را به اردو فراخوانده که اسامی محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری و سعید علی‌اکبری از سپاهان در میان دعوت‌شدگان دیده می‌شود.

تیم ملی هندبال ایران خود را برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.