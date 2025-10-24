پخش زنده
ضعف آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت بیش از ۱۵ روستای شهرستان طارم در استان زنجان برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرماندار طارم گفت: با پیگیریهای انجام شده ضعف آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت بیش از ۱۵ روستای شهرستان برطرف شد.
شفیعی از راهاندازی دکلهای مخابراتی در شهرستان طارم خبر داد و اظهار کرد: این دکلها مشکل ضعف آنتندهی تلفن همراه و اینترنت در چندین روستا را برطرف میکند.
وی با توضیح اینکه این سایت دکلها در روستاهای ونیسر و دهنه، دستجرده، پاورود راهاندازی شده است، ادامه داد: با راهاندازی این دکلها بیش از ۱۵ روستا را تحت پوشش قرار داده شده است که روستای بالاکوه را نیز شامل میشود.
فرماندار طارم خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته، سایت و دکلهای مخابراتی روستاهای کلوچ، سرخآباد و سرخه سنگ احداث شده که پس از تجهیز طی هفتههای آتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
او یادآور شد: احداث دکل مخابراتی زاچکان نیز جهت پوشش آنتن دهی چندین روستا و شهر چورزق به زودی آغاز خواهد شد.