شیروانی، فینالیست تنیس روی میز کانتندر جوانان دبی شد
نیکان شیروانی، نماینده تنیس روی میز کشورمان در کانتندر جوانان دبی ۲۰۲۵، به دیدار نهایی رقابتهای انفرادی زیر ۱۱ سال راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نیکان شیروانی نماینده تنیس روی میز کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه سه بر یک (۱۱–۸، ۹–۱۱، ۱۱–۹، ۱۱–۵) برابر عمر المعایطه از اردن به پیروزی رسید و در مرحله یکچهارم نهایی نیز با همین نتیجه (۱۲–۱۰، ۱۱–۶، ۷–۱۱، ۱۱–۵) از سد گانیو عبدوالرحمن از بنین گذشت.
نماینده کشورمان در مرحله نیمهنهایی نیز با پیروزی قاطع سه بر صفر (۱۱–۵، ۱۱–۸، ۱۱–۹) مقابل صلاح علام از مصر، صعود خود را به فینال قطعی کرد.
نیکان شیروانی در دیدار پایانی باید به مصاف جوزف سباتیندیرا از اوگاندا، قهرمان مسابقات جهانی هوپس، برود.
نمایندگان کشورمان با سرمربیگری مهران احدی و سرپرستی امین شیروانی در این رقابتها حضور دارند.
رقابتهای کانتندر جوانان امارات از ۲۹ مهر تا ۲ آبان در دبی برگزار میشود.