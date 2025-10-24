پخش زنده
امروز: -
شمس آذر قزوین با عبور از سد فولاد خوزستان اولین برد خود را در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، تیم شمس آذر به عنوان نماینده استان قزوین، در اهواز به مصاف فولاد خوزستان رفت.
بازیکنان شمس آذر با ارائه نمایشی منسجم موفق شدند با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست دهند.
تنها گل این دیدار را هومن ربیعزاده در دقیقه ۴۸ به ثمر رساند تا شمس آذر نخستین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد و سه امتیاز ارزشمند کسب کند.