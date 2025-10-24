پخش زنده
مراسم اختتامیه رقابتهای استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته دوومیدانی امروز در مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مسابقات که از روز گذشته با حضور بیش از ۴۴۰ ورزشکار از سراسر کشور آغاز شده بود، امروز با معرفی برترینها در مواد مختلف به کار خود پایان داد.
در پایان این رقابتها، ورزشکاران کردستانی آلان محمدی، لانو صلاحیان، ارشیا مرادپور و آرتین احمدی در ماده رله سویسی نشان طلا و
ارشیا مرادپور در ماده ۸۰۰ متر و ماردین شریفی در ماده ۳۰۰۰ متر پیادهروی موفق به کسب مدال برنز شدند.