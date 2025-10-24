پخش زنده
امروز: -
دومین روز بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با رکاب زنی دهها دوچرخه سوار زن و مرد،کودک و نوجوان و سالخوردگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: از ساعت هفت و نیم صبح امروز بیش از دویست دوچرخه سوار زن و مرد و کودک و نوجوان و سالخورده، حرکت خود را از پارک ملت به سمت محل نمایشگاه آغاز کردند. این ورزشکاران و دوچرخه سواران پس از اسقرار در محل نمایشگاه برنامه ویژهای را در مقابل درب وردی نماشگاه ورزش برگزار کردند و در پایان مراسم نیز در برنامهای ویژه، به پنج ورزشکار جوایز نفیسی اهداء شد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از یکم ماه جاری آغاز شد، نمایشگاهی متفاوت از سالهای گشته که در آن رشتههای مختلف ورزشی با اجرای برنامههای ویژه حضور دارند.
مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، مسابقات رزمی، اجرای ورزش همگانی، اجرای ورزش صبحگاهی، برگزاری مسابقات بسکتبال، مسابقات محلی، اجرای بازیهای بومی و محلی، مسابقات آمادگی جسمانی در ردههای مختلف سنی و برگزاری نشستهای مختلف علمی و تخصصی، از جمله برنامههای متنوع نمایشگاه امسال است.
روز اول، مراسم افتتاحییه نمایشگاه بصورت ویژه و خاص با حضور ۲۰۰ ورزشکار، اجرای ورزش صبگاهی همراه با ضرب زورخانهای و اجرای بازیهای بومی محلی برگزار شد.در این روز سخنگوی دولت، آقای هاشمی طبا، معاون وزیر ورزش و معاون وزیر صمت از نمایشگاه بازدید کردند.
در روز دوم نیز حضور چهرههای ورزشی همچون حمید استیلی، علی پروین، سیروس دینمحمدی و خیلی دیگر از ورزشکاران را داشتیم. در روز دوم همچنین بازدید هیئت تجاری از عراق، چین و افغانستان را داشتیم
ادامه مسابقه آمادگی جسمانی را در سالن ۴۱ نمایشگاه داشتیم که در ردههای ویژه کودکان، سالمندان و بانوان از جمله برنامههای روز دوم بود. در این مسابقه یکصد نفر شرکت کردند
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱۲۰ شرکت حضور دارند و انواع پوشاک و کفش ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزشهای گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ...، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام، انواع لوازم و تجهیزات ورزشهای رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزشهای فکری، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزشها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی، ورزشی، مکملهای غذایی، دارویی و پروتئینی، ارائه کردهاند
توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزشهای همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاوردها و تکنولوژیهای حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزشهای پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری این رویداد هست.
این نمایشگاه تا چهارم آبان ماه هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.