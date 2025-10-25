پخش زنده
امروز: -
مسابقات مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان با مصاف ملیپوش کردستانی در برابر حریف اهل کشور اوکراین برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در وزن ۹۲کیلوگرم محمدمبین عظیمی با کسب سه پیروزی خیره کننده با نتایج (۷ بر یک) برابر شرزاد پایانوف از ازبکستان، (۸ بر صفر) مقابل صادیگ مصطفیزاده از جمهوری آذربایجان و برد مقتدرانه (۱۳ بر ۳) در برابر جاشوآ بار از آمریکا به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدمبین عظیمی در این دیدار به مصاف ایوان چورنوهوز از اوکراین میرود.
تنها مدال حریف اوکراینی کسب نشان برنز مسابقات قهرمانی زیر ۲۰سال اروپا در سال ۲۰۲۳ بوده است، اما چورنوهوز اوکراینی در ۳ مسابقه قبلی خود پیش از رسیدن به نیمه نهایی برای کشتیگیران نه چندان مطرح قزاقستان، آلمان و یونان بدون از دست دادن امتیاز به این دیدار رسیده است.
محمد مبین عظیمی در صورت کسب پیروزی و رسیدن به فینال مسابقات به جدال برنده مسابقه کشتی کشورهای روسیه و مولداوی خواهد رفت.