بازیهای آسیایی جوانان؛ هشتمی درویشی در دو ۱۰۰ متر
نماینده ایران در مرحله نهایی مسابقات دو ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، در رده هشتم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدحسن درویشی امروز جمعه ۲ آبان در ورزشگاه ملی بحرین در فینال دوی ۱۰۰ متر به مصاف حریفانی از کره جنوبی، مالزی، چین، چین تایپه، فیلیپین و عمان رفت.
او در فینال دوی ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۱.۰۸ ثانیه هشتم شد. رکورد شخصی درویشی ۱۰.۷۶ ثانیه است.
رکورد دوی ۱۰۰ متر جوانان آسیا و جهان در اختیار سوراتو شیمیزو از ژاپن با ثبت زمان ۱۰.۰۰ ثانیه است.