به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از سالن ها،غرفه ها و بخش های مختلف بیست‌ و‌ چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد مهم ورزشی بر پیوند فرهنگ ایرانی و هویت ورزشی تاکید و بر توسعه ورزش های همگانی در مناطق نختلف کشور تاکید کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، این رویداد را تلفیقی از سنت‌های کهن و میراث چند‌هزار‌ساله ایران دانست و گفت: «نمایشگاه ورزش بازتاب‌دهنده پیوند میان پیشینه فرهنگی ملت ایران و تصویری است که جهان باید از هویت ورزشی و فرهنگی ما ببیند. وی افزود: تاریخ چند‌هزار‌ساله و فرهنگ چندقومیتی ما از مفاخر فرهنگی ملت ایران است و به نمایش گذاشتن آن در چنین رویدادهایی، از دستاوردهای ارزشمند ملی به‌شمار می‌آید که باید در سطح جهانی معرفی شود.» بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بعنوان بزرگترین و مهم ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برپا شده است. برگزاری نشست های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورش صبحگاهی،مسابقات بسکتبال، مسابات محلی، بازی های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده های مختلف سنی، از جمله برنامه های متنوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است. در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت های تولیدی داخلی و خارجی ؛ فدراسیون های ورزشی ، ادارات کل ورزش استا ن¬ها ، هیئت های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال دارند. در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱20 شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای عراق، چین،ترکیه و روسیه حضور دارند. در این رویداد انواع پوشاک و کفش ورزشی ، لوازم و تجهیزات ورزش های گروهی مانند فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال و غیره ، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر ، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام ، انواع لوازم و تجهیزات ورزش های رزمی ، آبی و هوایی ، دوچرخه سواری ، ورزش‌‌های فکری،انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش ها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی،ورزشی، مکمل های غذایی، دارویی و پروتئینی، نهادها و شرکت های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن‌های ورزشی ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد. توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاوردها و تکنولوژی های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی،مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است. این نمایشگاه تا 4 آبان ماه هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، آماده بازدید علاقمندان است.