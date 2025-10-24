بازیهای آسیایی جوانان؛ پیروزی تیم والیبال ایران مقابل اندونزی
تیم والیبال نوجوانان کشورمان با شکست اندونزی به چهارمین برد متوالی خود در بازیهای آسیایی جوانان بحرین دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازیهای آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهر در بحرین پیگیری شد و تیم زیر ۱۸ سال ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازیها صعود کرد.
مرحله دوم مسابقات والیبال این بازیها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری شد و شاگردان عادل غلامی با کسب دو پیروزی دیگر به عنوان صدرنشین گروه F به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
تیم زیر ۱۸ سال پسر ایران امشب جمعه (دوم آبان) در آخرین دیدار خود در مرحله دوم به مصاف اندونزی رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به چهارمین برد متوالی خود دست یابد.
نمایندگان والیبال ایران در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در چهارمین گام نیز با اقتدار فاتح میدان شوند.
شنتیا بهنژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعیراد، نیما باطنی، مهدی سخاوی، سید حسین زمانی، امیرمحمد رمضانی، پارسا گلهدار، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و میرمحمد موسوی بازیکنان تیم زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابتها هستند.
مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان، این تیم را همراهی میکنند.
شاگردان عادل غلامی شنبه سوم آبان استراحت دارند و یکشنبه چهارم آبان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی بحرین به مصاف تیم مغولستان میروند.
تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران نیز امروز با کسب چهارمین برد متوالی به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.