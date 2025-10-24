پخش زنده
امروز: -
رحمانی گفت: برگزاری جشنواره انار اقدامی هوشمندانه برای ثبت روستای مارین در میراث جهانی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری جشنواره انار میتواند مقدمه کار را برای ثبت جهانی این روستای گردشگری فراهم سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با شرکت در آیین افتتاح جشنواره انار در روستای تاریخی مارین، با قدردانی از تلاشهای مجموعه میراث فرهنگی، فرمانداری و فعالان حوزه گردشگری، این رویداد را گامی مؤثر در مسیر ثبت جهانی مارین بهعنوان روستای هدف گردشگری دانست.
یدالله رحمانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای مختلف گردشگری، از جمله تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی گفت: کهگیلویه و بویراحمد سرشار از نقاط بکر و ارزشمند گردشگری است و روستای مارین یکی از نمونههای برجستهای مناطق گردشگری است.
رحمانی ادامه داد: خوشبختانه آغاز مسیر ثبت جهانی این روستا با برگزاری جشنواره انار، اقدامی هوشمندانه و تأثیرگذار بود.
استاندار با بیان اینکه حضور در این جشنواره را بهرغم برنامههای فشرده در اولویت قرار داده، است، افزود: با وجود برنامههای متعدد، حضور در مارین را ضروری دانستم.
رحمانی در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت مردمی و همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: برای تحقق اهداف توسعهای مارین، نیازمند همراهی مردم، دهیاری، شوراها و همه نهادهای مسئول هستیم.
مدیر ارشد اجرایی دولت در استان با بیان اینکه ما نیز در کنار مردم خواهیم بود و از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد، گفت: مارین، بدون تردید با همدلی مردم، مدیران و مسئولان، میتواند به الگویی موفق در حوزه گردشگری روستایی تبدیل شود.