آیین کاشت نهال با عنوان «طرح مدرسه سبز، گل‌های دوستی» با هدف افزایش حس مسئولیت پذیری، همدلی و احترام به محیط زیست در مدرسه دخترانه زینبیه دلفان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دلفان و شهرداری نورآباد «طرح مدرسه سبز، گل‌های دوستی» در مدرسه دخترانه زینبیه دلفان برگزار شد.

شهردارنورآباد گفت: دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده‌ساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهال‌ها، با مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.