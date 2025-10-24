طرح «مدرسه سبز، گلهای دوستی« در مدارس دلفان
آیین کاشت نهال با عنوان «طرح مدرسه سبز، گلهای دوستی» با هدف افزایش حس مسئولیت پذیری، همدلی و احترام به محیط زیست در مدرسه دخترانه زینبیه دلفان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دلفان و شهرداری نورآباد «طرح مدرسه سبز، گلهای دوستی» در مدرسه دخترانه زینبیه دلفان برگزار شد.
شهردارنورآباد گفت: دانشآموزان به عنوان نسل آیندهساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهالها، با مسئولیتپذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.
به گفته علی نور علی از ابتدای امسال تا کنون ۷ هزار گل در گلخانههای شهرداری نورآباد تولید شده است.