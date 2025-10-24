به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان در نشست خبری پس از بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن در هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس، اظهار داشت: امروز بازی بسیار خوبی از هر دو تیم دیدیم. به چه دلیل؟ چون ذوب‌آهن نیمکتی بسیار باشخصیت و فنی دارد. بازی پاک و زیبایی انجام دادند. امیدوارم روندشان را ادامه دهند. مطمئنم آقای حدادی‌فر با تیمی که ساخته می‌تواند کار‌های بزرگی انجام دهد.

سرمربی پرسپولیس افزود: بعد از مدت‌ها این پیروزی حاصل شد. بازیکنان با غیرت و متعصب ما، مدیران و کادر فنی در کنار هم متحد شدند. بعد از بازی با خیبر شرایط سختی داشتیم، اما واکنش تیم مثبت بود. خوشحال هستم که هواداران صبور ما مزد حمایت‌شان را گرفتند. آنها از راه‌های دور به ورزشگاه می‌آیند و ما وظیفه داریم خوشحال‌شان کنیم. این برد را به هواداران تقدیم می‌کنم.

وی درباره شرایط تیم، گفت: در این چند روز اخیر فقط ۵ یا ۶ روز، همه بازیکنان را در اختیار داشتیم. از روزی که به پرسپولیس آمدم، مصدومان زیادی داشتیم. برخی بازیکنان هنوز توانایی بازی ۹۰ دقیقه را ندارند، اما با غیرت بازی کردند. دلیل اصلی این برد، بازگشت بازیکنان مصدوم بود. امید عالیشاه امروز آسیب دید، اما او ژن پرسپولیس است. تیم ما به چنین بازیکنانی نیاز دارد. کسانی که تا آخرین لحظه بجنگند و ناامید نشوند. امیدوارم نسل بعدی پرسپولیس بازیکنانی با روحیه امثال عالیشاه، رفیعی و کنعانی‌زادگان باشد.

هاشمیان درباره تعویض اورونوف در نیمه دوم، افزود: مانند سرژ اوریه، اورونوف هم بازیکن بزرگی است، اما گاهی لازم است در طول بازی سیستم را تغییر دهیم. این تعویض کاملاً تاکتیکی بود تا بتوانیم کنترل بیشتری بر میانه زمین داشته باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره تغییر تاکتیک تیمش، ادامه داد: با توجه به داشته‌ها و آنالیز حریف، تصمیم گرفتیم از سیستم سه‌دفاعه استفاده کنیم.

وی در واکنش به این سوال که آیا آن طور که شایع شد این بازی، آخرین حضور شما روی نیمکت پرسپولیس بود یا نه؟ گفت: تا روزی که در پرسپولیس هستم، چه یک روز، چه یک سال یا ده سال، سر تمرین و بازی می‌روم. من و کادرفنی‌ام همیشه تلاش می‌کنیم بهترین شرایط را برای بازیکنان فراهم کنیم. هر کسی برداشت خودش را دارد، اما شاید این خداحافظی نبود، بلکه تازه شروع کار بود.

هاشمیان در پاسخ به سوالی درباره فشار رسانه‌ای روی مربیان جوان، افزود: از زمانی که فوتبال را شروع کرده‌ام، سخت‌ترین روزهایم همین چند روز اخیر بود. اما اعتقاد دارم تا آخرین لحظه باید تلاش کنم. من همیشه سالم کار کرده‌ام، نه وارد نقل‌وانتقالات می‌شوم، نه از خبرنگاری می‌خواهم برایم خوب بنویسد یا زیر پای کسی را خالی کند. انتقاد حق همه است، اما تخریب و ایجاد حاشیه درست نیست. باید فضای مجازی را کنترل کنیم. امیدوارم مربیان جوانی مثل نویدکیا و حدادی‌فر حمایت شوند. ما نباید خودزنی کنیم. باید از سرمایه‌های خودمان استفاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره تشویق هواداران به ویژه در پایان بازی، گفت: از هواداران ممنونم. حق دارند، چون در بازی‌هایی نتیجه نگرفتیم و بدشانسی هم آوردیم. هدف ما همیشه شادی هواداران است، هرچند گاهی شرایط مطابق میل پیش نمی‌رود. امروز علاوه بر فوتبال خوب، نمایش خوبی هم داشتیم. هواداران دوست دارند خوشحال بروند و ما هم قصدمان همین است، اما بعضی مواقع نمی‌شود. خدا را شکر امروز برد خوبی کسب کردیم و آن را به هواداران تقدیم می‌کنیم.