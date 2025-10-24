امروز: -
اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

آیین اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران جمعه ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در مجموعه تنیس ایران مال برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ - ۲۳:۴۳
برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه ، ایران مال ، اختتامیه
