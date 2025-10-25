پخش زنده
امروز: -
جانباز دوران دفاع مقدس با اهدای عضو به بیماران نیازمند، جاودانه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مرکز فراهمآوری و هماهنگی پیوند اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در هیجدمین عمل پیوند اعضا در خوزستان، اعضای زندهیاد عبداله برزی رزمندهی ایثارگر و جانباز دوران دفاع مقدس که به علت عارضه مغزی که به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شده بود، پس از تایید مرگ مغزی، طبق وصیت شان و با رضایت خانواده در اتاق عمل پیوند بیمارستان گلستان اهواز، اهدا شد.
دکتر عباس چنانه افزود: فرهنگ اهدای عضو در خوزستان بهتدریج به درختی تناور و پربار تبدیل شده است؛ بهگونهای که در برخی شهرستانها این فرهنگ بهخوبی نهادینه شده و مردم، خود به فرهنگسازی در این زمینه اقدام میکنند و در صورت بروز مرگ مغزی برای یکی از نزدیکان، داوطلبانه در این عمل انساندوستانه و خداپسندانه پیشقدم میشوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از مردم حتی به اطرافیان خود وصیت میکنند در صورت مرگ مغزی، اعضای بدنشان اهدا شود. این موضوع برای من که از ابتدای تأسیس مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بیمارستان گلستان حضور داشته و از نزدیک با دشواریها و موانع فرهنگی این مسیر آشنا هستم، بسیار دلگرمکننده است.