بوشهر، قهرمان المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی پسران با برتری تیم بوشهر به پایان رسید.
، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی پسران گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش از روز گذشته با حضور ۲۷۹ ورزشکار رده سنی نونهالان به میزبانی استان کردستان در ورزشگاه ۲۲ گولان شهرستان سنندج آغاز شد و امروز با پیگیری مواد روز پایانی و برتری تیم بوشهر به پایان رسید.
استان بوشهر با کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز به عنوان نخست رسید. استان خوزستان با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز به مقام دوم دست یافت و استان تهران نیز با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز سوم شد.
نتایج برترینهای روز دوم به شرح زیر است:
۳۰۰۰ متر پیادهروی:
۱- امیر علی شبانی نسب - مرکزی - ۱۵:۴۲.۳۰ ثانیه
۲- امیر علی نوری - همدان - ۱۷:۲۶.۵۸ ثانیه
۳- ماردین شریفی - کردستان - ۱۷:۵۵.۳۰ ثانیه
۱۱۰ متر با مانع:
۱- محمد طاها نیک نژاد- تهران- ۱۴.۷۹ ثانیه
۲- محمد شریفی - کرمانشاه - ۱۵.۸۱ ثانیه
۳- صالح نظری همدان - ۱۵.۸۶ ثانیه
۴۰۰ متر:
۱- امیرحسین طهماسبی - خوزستان - ۵۲.۹۴ ثانیه
۲- سینا سعادت خواه - فارس - ۵۳.۶۱ ثانیه
۳- دانیال غفاریان - آذربایجان شرقی - ۵۳.۹۰ ثانیه
پرتاب چکش:
۱- سهیل سروری - آذربایجان غربی - ۴۷.۷۶ متر
۲- محمد معین محمدی - زنجان - ۲۵.۰۸ متر
۳- فراز مرادی - خوزستان - ۲۲.۰۳ متر
۲۰۰ متر:
۱- کوروش احمدی - قم - ۲۳.۶۱ ثانیه
۲- محراب لطیفی - گلستان - ۲۳.۷۳ ثانیه
۳- امیرعلی جعفری - خراسان جنوبی - ۲۳.۹۷ ثانیه
۱۵۰۰ متر:
۱- محمد صدرا بهپوری - سیستان و بلوچستان - ۴:۲۷.۶۷ دقیقه
۲- محمد مهدی رضایی - همدان - ۴:۲۷.۷۱ دقیقه
۳- آرشام کریمی - اصفهان - ۴:۲۸.۰۷ دقیقه
پرش طول:
۱- پوریا بازیار - بوشهر - ۶.۴۸ متر
۲- محمد فاروق - داز گلستان - ۶.۱۷ متر
۳- سام کهریزی - بوشهر - ۵.۹۵ متر
پرتاب دیسک:
۱- آرمین رستگاری - مرکزی - ۵۱.۳۴ متر
۲- امیرعلی سامان - فارس - ۴۵.۶۱ متر
۳- ایلیا آستانه بوشهر - ۴۴.۹۰ متر
رله سوئدی:
۱- کردستان (آلان محمدی - لانو صلاحیان - ارشیا مرادپور - آرتین احمدی) -۲:۱۵.۰۲ دقیقه
۲- زنجان (محمد مهدی خدیلو - مرتضی نجفی - کسری ضیایی - محمد حسام نصیری) – ۲:۱۵.۲۰ دقیقه
۳- تهران (مانی فراهانی - ایلیا اصل بیگی - امیرسام محمدی - امیر مهدی معظی گودرزی) – ۲:۱۶.۴۶ دقیقه