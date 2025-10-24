هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر دو و میدانی پسران با برتری تیم بوشهر به پایان رسید.

بوشهر، قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر دو و میدانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر دو و میدانی پسران گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش از روز گذشته با حضور ۲۷۹ ورزشکار رده سنی نونهالان به میزبانی استان کردستان در ورزشگاه ۲۲ گولان شهرستان سنندج آغاز شد و امروز با پیگیری مواد روز پایانی و برتری تیم بوشهر به پایان رسید.

استان بوشهر با کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز به عنوان نخست رسید. استان خوزستان با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز به مقام دوم دست یافت و استان تهران نیز با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز سوم شد.

نتایج برترین‌های روز دوم به شرح زیر است:

۳۰۰۰ متر پیاده‌روی:

۱- امیر علی شبانی نسب - مرکزی - ۱۵:۴۲.۳۰ ثانیه

۲- امیر علی نوری - همدان - ۱۷:۲۶.۵۸ ثانیه

۳- ماردین شریفی - کردستان - ۱۷:۵۵.۳۰ ثانیه

۱۱۰ متر با مانع:

۱- محمد طا‌ها نیک نژاد- تهران- ۱۴.۷۹ ثانیه

۲- محمد شریفی - کرمانشاه - ۱۵.۸۱ ثانیه

۳- صالح نظری همدان - ۱۵.۸۶ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- امیرحسین طهماسبی - خوزستان - ۵۲.۹۴ ثانیه

۲- سینا سعادت خواه - فارس - ۵۳.۶۱ ثانیه

۳- دانیال غفاریان - آذربایجان شرقی - ۵۳.۹۰ ثانیه

پرتاب چکش:

۱- سهیل سروری - آذربایجان غربی - ۴۷.۷۶ متر

۲- محمد معین محمدی - زنجان - ۲۵.۰۸ متر

۳- فراز مرادی - خوزستان - ۲۲.۰۳ متر

۲۰۰ متر:

۱- کوروش احمدی - قم - ۲۳.۶۱ ثانیه

۲- محراب لطیفی - گلستان - ۲۳.۷۳ ثانیه

۳- امیرعلی جعفری - خراسان جنوبی - ۲۳.۹۷ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- محمد صدرا بهپوری - سیستان و بلوچستان - ۴:۲۷.۶۷ دقیقه

۲- محمد مهدی رضایی - همدان - ۴:۲۷.۷۱ دقیقه

۳- آرشام کریمی - اصفهان - ۴:۲۸.۰۷ دقیقه

پرش طول:

۱- پوریا بازیار - بوشهر - ۶.۴۸ متر

۲- محمد فاروق - داز گلستان - ۶.۱۷ متر

۳- سام کهریزی - بوشهر - ۵.۹۵ متر

پرتاب دیسک:

۱- آرمین رستگاری - مرکزی - ۵۱.۳۴ متر

۲- امیرعلی سامان - فارس - ۴۵.۶۱ متر

۳- ایلیا آستانه بوشهر - ۴۴.۹۰ متر

رله سوئدی:

۱- کردستان (آلان محمدی - لانو صلاحیان - ارشیا مرادپور - آرتین احمدی) -۲:۱۵.۰۲ دقیقه

۲- زنجان (محمد مهدی خدیلو - مرتضی نجفی - کسری ضیایی - محمد حسام نصیری) – ۲:۱۵.۲۰ دقیقه

۳- تهران (مانی فراهانی - ایلیا اصل بیگی - امیرسام محمدی - امیر مهدی معظی گودرزی) – ۲:۱۶.۴۶ دقیقه