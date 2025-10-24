چهارمین برد پسران هندبال ایران در بازیهای آسیایی جوانان
تیم پسران هندبال ایران در چهارمین دیدارش از بازیهای آسیایی جوانان بحرین، مقابل امارات به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نمایندگان هندبال ایران امروز جمعه ۲ مهر از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی در چهارمین رقابت خود از بازیهای آسیایی جوانان بحرین به مصاف امارات رفتند و در یک دیدار کاملا یک طرفه با نتیجه ۳۶ بر ۱۲ پیروز میدان شدند.
نیمه نخست این دیدار هم که در سالن «امالحصم» منامه برگزار شد با نتیجه ۱۴ بر ۵ به سود تیم ایران به پایان رسید.
تیم هندبال پسران ایران در این مسابقات با تایلند، چین، قزاقستان، امارات و کویت همگروه است. اکنون ملیپوشان ایران با چهار برد برابر تایلند، چین، قزاقستان و امارات باید یکشنبه ۴ آبان از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی آماده رقابت با کویت، آخرین حریف خود در مرحله مقدماتی باشند.
پدرام پرماه، حسن جودکى، عرشیا جاویدى، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدى جمالى، احمد قنبرى، صالح حسهزاده، پارسا بابا پور، سیدمحمد کشاورز، امیرحسین نیکاقبال، شایان سوسنى، محمدطاها ابراهیم خانلرى، محمد طاها فتاحى، سیددانیال میرحسینى، مهدى احمدىفر، محمدحسین کمالی بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.
همچنین عزیزاله نوربهبهانی، ایرج رضایی، نصراله خواجهگیری، علیرضا خانی و رضا سرسنگی کادر فنی تیم را تشکیل میدهند.
برنامه و نتایج تیم هندبال ایران در بازیهای آسیایی بحرین:
ایران ۴۲ – تایلند ۱۲
ایران ۲۰ – چین ۱۷
ایران ۴۵ – قزاقستان ۲۵
ایران ۳۶ – امارات متحده عربی ۱۲
یکشنبه ۴ آبان
ایران – کویت ساعت ۱۷:۳۰
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شد و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.