مسابقات چند جانبه شتاب اتومبیلرانی، گرامیداشت روز کیش با حضور شرکت کنندگان سراسر کشور به میزبانی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات چند جانبه شتاب (درگ) کشوری با همکاری هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی منطقه آزاد کیش با سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش و تفریحات کیش در چهار بخش برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت نام برای شرکت در مسابقه نام نویسی کنند.

مسابقات چند جانبه شتاب (درگ) جایزه بزرگ کیش روز‌های ۲۲ و ۲۳ آبان در بخش‌های چهار، شش، هشت سیلندر و آزاد در پیست جایروکوپتر کیش برگزار می‌شود.