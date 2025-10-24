پخش زنده
امروز: -
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش دوره آموزشی آتش نشانی ویژه بانوان و آقایان را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، داوطلبان میتوانند تا هجدهم آبان در ردههای سنی ۱۶ تا ۴۵ سال نام نویسی کنند.
دورههای آموزشی تئوری و عملی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ عصر برگزار میشوند.
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش اعلام کرد: دوره آموزشی از ۲۱ آبان به مدت ۱۰ روز در ایستگاه شماره ۳ آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش برگزار میشوند.
شرکت کنندگان در دورههای آموزشی در پایان گواهینامه آموزشی دریافت میکنند.
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۸۲ و ۰۹۰۲۵۱۱۶۸۵۵ تماس بگیرند.