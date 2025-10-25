بازیهای آسیایی جوانان؛ صعود ۵ نماینده مویتای ایران به نیمهنهایی
پنج نماینده مویتای کشورمان در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، با پیروزی مقابل رقبای خود راهی مرحله نیمهنهایی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز رقابتهای مویتای بازیهای آسیایی جوانان بحرین، مائده صادقزاده (۴۵- کیلوگرم دختران ۱۵–۱۴ سال)، روژان بهنامی (۴۸- کیلوگرم دختران)، ابوالفضل حاجیوند (۴۵- کیلوگرم پسران)، امیرمحمد مجیدینیا (۵۷- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) و یاسین موسوی (۶۰- کیلوگرم ۱۷–۱۶ سال) با برتری مقابل حریفان خود به جمع چهار نفر برتر راه یافتند و مدال برنز خود را مسجل کردند.
از جمله نتایج قابلتوجه روز دوم میتوان به بازگشت درخشان مائده صادقزاده برابر حریف قرقیزستانی، ناکاوت تماشایی روژان بهنامی مقابل نماینده تایلند و برتریهای ۳۰–۲۷ ابوالفضل حاجیوند مقابل قزاقستان و امیرمحمد مجیدینیا برابر مویتایکار اردنی اشاره کرد. همچنین یاسین موسوی در دیداری حساس موفق شد حریف تاجیکستانی خود را شکست دهد.
در دیگر مبارزات، رضا بخشی در نخستین دیدار خود حریف کویتی را ناکاوت کرد، اما آکام احمدی، محدثه شیبانی و حنانه تقیپور با وجود نمایش قابلقبول، برابر رقبایی از قرقیزستان، قزاقستان و کامبوج شکست خوردند.
در بخش «مای موی میکس»، ترکیب فراز بنیسعید و محمد روحیمفرد با امتیاز ۷.۲۷ در میان ۹ تیم، ششم شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.
همچنین اسماعیل جعفری به دلیل سر وزن نرسیدن، دیدار یکچهارم نهایی وزن ۵۱- کیلوگرم برابر نماینده کامبوج را از دست داد.
کادر فنی تیم مویتای جوانان کشورمان را در گروه پسران محمدعلی یوسفی (بخش مبارزه) و مجید خواجوند (بخشهای وای کرو و مای موی) و در گروه دختران مستانه سیفآبادی (مبارزه) و شاهصنم صدیقی (وای کرو) هدایت میکنند. جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای و رضا قدسی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی، کاروان ایران را همراهی میکنند.
رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، یکشنبه با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان میرسد.