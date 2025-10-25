

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای علیرضا کمیلی کارشناس مسائل غرب آسیا و آقای محمدعلی صنوبری کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، به بررسی راهبرد آمریکا و رژیم صهیونی پس از آتش بس غزه پرداختند.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: آقای کمیلی ، با وجود این که دو هفته از آتش بس می‌گذرد و نقض‌های مکرر آتش بس از سمت رژیم اتفاق افتاده، ولی بهانه خوبی مثل رفح برای رژیم صهیونیستی که بخواهد جنگ را از سر بگیرد منجر به آغاز مجدد جنگ نشد، چرا رژیم صهیونیستی از این بهانه استفاده نکرد که دارد نقض مکرر را مرتکب می‌شود؟

کمیلی: پایان این دو سال جنگ و خونریزی با ورود مستقیم آمریکایی‌ها رقم خورد. شاید علت اصلی این که شما می‌بینید اسرائیل هم دارد با احتیاط با این مقوله برخورد می‌کند، همین ماجرای ورود مستقیم ترامپ به مسئله است. اصل این ماجرا خود جای بررسی داشت که چرا پایان بندی اینگونه شد؟ اساسا چرا ترامپ باید خودش مستقیم به ماجرا ورود کند؟ به نظر می‌رسد استیصال رژیم صهیونیستی در غزه واضح بود یعنی هفته‌ای پنج تا هفت تا کشته می‌داد با وجود همه جنایت‌ها، گرسنگی، همه کار‌هایی که کرده بود نتوانسته بود ماجرای بخش نظامی غزه را حل کند، نتوانسته بود حاکمیت حماس را منتفی کند و نتوانسته بود اسرایش را آزاد کند. این سه تا وعده‌ای که از روز اول داده بود نتوانسته بود محقق کند. حماس چند ماه بعد از آغاز طوفان خودش اعلام کرد داوطلبانه که من آماده هستم مسئولیت را واگذار کنم به یک گروه فلسطینی مشترک که همین نکته‌ای است که حضرتعالی در خبر‌ها اشاره کردید و الان گفتگوهایش جاری است و درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنیم، چون این انتقال قدرت بحث مهمی است تبعات حقوقی دارد و برای رژیم صهیونیستی هم مسائلی را ایجاد خواهد کرد تبعا دیگر نمی‌توانند براحتی مثل گذشته به هر بهانه‌ای بمباران کنند به هر بهانه‌ای فشار بیاورند، چون دیگر حاکمیت به اصطلاح از دست حماس گرفته شده، حداقل در دوره‌های گذار تا تثبیت شود. از آن طرف هم کمیته آمریکایی رفت مستقر شد در رژیم صهیونیستی برای مدیریت فرآیند انتقال آتش بس. پس اصل ماجرا این است که، چون رژیم گیر کرده بود ترامپ وارد شد و ترامپ هم با همان شعار‌های خنده دار است که سه هزار سال جنگ را من دارم پایان می‌دهم نماد جنگ‌هایی که ایشان به اصطلاح دارد پایان می‌دهد مسئله غزه بود. چند بار هم قبلا تجربه شده بود یک بار که آتش بس انجام شد بعضی اسرا تبادل شدند، نصفه نیمه رها شد، پس از این حیث برای ترامپ خیلی مهم است این ماجرا، جریان تندرو رژیم صهیونیستی از یک طرف دارد می‌بیند که بالاخره توانسته اسرایش را آزاد کند ولی دائم دارد می‌نویسد همین امروز در خبر‌ها من دیدم چند تا از روزنامه هایشان نوشتند که این که نشد پایانی که ما می‌خواستیم، چون شما اسرا را گرفتید، اسرای جنازه‌ها را هم دارید کم کم می‌گیرید، اما حماس باقی است حماس هم دارد تاکید می‌کند که من خلع سلاح نمی‌شوم این چه پایانی است بالاخره شما می‌خواستید تهدید را از بیخ گوش خودت دفع کنید و تهدید همچنان باقی است، این که رژیم صهیونیستی فعلا حداقل، چون من معتقد نیستم این در بلند مدت هم امکان تحقق دارد، به صورت سبکی که در لبنان دارند کار می‌کنند همین امروز یک ترور مهم متاسفانه در لبنان انجام دادند و این سبک را احتمالا در غزه ادامه خواهند داد ولی شکل غزه‌ای که در آینده پیش رو است می‌توانیم ترسیم کنیم، که احتمالا غزه چه شکلی خواهد بود و هر عنصری چه نقشی ایفا خواهد کرد.

سوال: ولی شما معتقدید که الان ترامپ نتانیاهو را مهار دارد می‌کند و این که اعتبار خودش بابت این صلحی که از آن صحبت می‌کند از بین نرود، چون این نماد آن صلح طلبی ...

کمیلی: بله یعنی آمده با شعار‌های مختلفی که داده یکسری جنگ‌هایی که کسی نمی‌دانست کجا بوده ایشان آمده تمام کرده ولی این مهم‌ترین موضوع ترند جهانی در دو سال اخیر است

سوال: یعنی اگر ترامپی نبود، نتانیاهو همچنان مایل بود که این جنگ ادامه دار باشد؟

کمیلی: مایل بود که ببینید هم مایل بود این یک بحثی است که ما قبلا هم این جا گفت‌و‌گو کردیم مایل بود برایش تبعات سیاسی داخلی دارد و هم این که هنوز به هیچ چیز نرسیده که بتواند روی میز بگذارد و بگوید من دستاوردم این بود تعداد زیادی کشته غیرنظامی و نظامی روی دست گذاشته هنوز نتوانسته اهداف اعلامی سه گانه خودش را که اشاره کردم محقق کند پس خواسته نتانیاهو و تیم او این است که ما باید دفع کامل این خطر را انجام بدهیم روی این تاکید می‌کنند، اصلا ماجرا این طور شده که ترامپ آمده که طرف حماس ترامپ است، دائم روزانه یا توئیت می‌زند یا درباره غزه صحبت می‌کند تهدید می‌کند، یعنی عملا طرف مذاکره و گفتگوی حماس نتانیاهو نیست الان، ترامپ است. تمام آبرویش را به اصطلاح خودش آورده وسط این میدان که به مخاطب بگوید من صلح را محقق کردم. طبعا انتظار ندارد که جریان افراطی که در رژیم صهیونیستی وجود دارد هم بیاید و این را خراب کند آنها هم با احتیاط وارد این ماجرا شدند طبعا دنبال این هستند که در موضوع مهمی مثل خلع سلاح که موضوع حیاتی برای حماس هم محسوب می‌شود و می‌شود درباره آن گفت‌و‌گو کرد که چگونه رقم خواهد خورد، در این جا نقض آتش بس بکند و دوباره شروع بکند به کشتار که با انتقال مدیریت حماس به گروه‌های فلسطینی این جا یک مقداری کار او سخت خواهد شد و درباره آن توضیح می‌دهیم.

سوال: آقای صنوبری، شما هم معتقدید که الان، چون به تعبیر آقای کمیلی ترامپ آبرویش را گذاشته وسط برای این که این نماد از بین نرود پس قطعا این آتش بس وارد مراحل بعدی خواهد شد، و آن وقت در آن صورت چالش خلع سلاح چگونه حل می‌شود؟

صنوبری: نه تنها ترامپ آبرویش را گذاشته بلکه ماهیت آمریکا و غرب آبرویش را گذاشته، چون مسئله اصلا شخصی نیست، شاید شخص ترامپ به عنوان یک عنصر معلوم الحال سیاسی و یک رئیس جمهور نخواهم بیشتر باز کنم، کاراکتر مشخص، بعضی حرف‌ها و بعضی از ادا‌ها و اطوار‌ها را در حوزه سیاسی دارد و در داخل کشور خودش هم بی آبرو است، چه برسد که بخواهد برای کل ملت‌ها آبرو داشته باشد. این آبروی آمریکا و غرب است که چهره بین المللی رژیم صهیونیستی که نماد نیابت کل غرب و آمریکا در منطقه غرب آسیا بود در خطر و در آستانه فروپاشی است. یعنی بعد از موضوعات تظاهرات میلیونی در اروپا و غرب و این کاروان‌های صمود و کشتی‌هایی که از سراسر جهان آمدند چهره بین المللی رژیم صهیونیستی در خطر بود که همانا چهره عریان غرب و آمریکا و نیروی نیابتی آنها بود چه بسا که اعتراف هم لازم نیست و اعتراف هم کردند که پروژه ما در تغییر خاورمیانه و نقشه جهان رژیم صهیونیستی است. این دست و پا زدن‌ها تقسیم کار‌هایی است که نظام سلطه توسط مهره‌های خودش که یک وقتی نتانیاهو هست یک وقتی ترامپ است انجام می‌دهد. من می‌خواهم یادآوری کنم این مسائل فنی موضوعاتی مثل آتش بس غزه و امثال آن ما را از مسئله اصلی غافل نکند، مسئله اصلی ما غزه نبوده مسئله اصلی ما قدس بوده اشغالگری بوده و حق بازگشت، این که طوفان الاقصی رخ داده یک اتفاق طبیعی بوده که در اثر فشار و محاصره در غزه رخ داده و یک طغیانی رخ داده برای آزادی، این که کل مسئله فلسطین را تقلیل دادند به غزه و پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک مثلا یک صلح ما را می‌برد در یک لایه‌هایی که اصلا از آن اصل موضوع فراموش. اصل موضوع این است که یک رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸-۱۹۴۷ تشکیل حکومت داده، اشغال کرده، به مرور به توسعه اشغالگری و شهرک‌های خودش ادامه داده، آرمان قدس و قبله اول مسلمین را اشغال کرده، حق حیات و حق زندگی از یک ملت به نام فلسطین که تاریخ دارد، سرزمین دارد، هویت دارد را غصب کرده، کسانی که نه تاریخ دارند نه هویت و نه سرزمین در این منطقه

سوال: مسئله اصلی که قدس است این را فراموش نکنیم و تقلیل ندهیم به غزه

صنوبری: بله، غزه رخ داد بخاطر حق حیات و حق آزادی و حق این که ما در کشور خودمان می‌خواهیم زندگی کنیم، تعجب من این است که بعضی از اندیشمندان در ایران و جهان می‌گویند که بگذارید زندگی کنیم شما‌هایی که دم از ایدئولوژی و حزب اللهی گری می‌زنید اتفاقا این بنده‌های خدا می‌خواهند زندگی کنند یمن می‌خواهد زندگی کند غزه می‌خواهد زندگی کند همه ما می‌خواهیم زندگی کنیم می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، شیعیان در جنوب لبنان می‌خواهند زندگی کنند توسعه پیدا کنند، چه کسی نمی‌گذارد؟ قبل از سال ۱۹۴۷ که همه چیز در این منطقه عادی بود اتفاقا مردم فلسطین آمدند لطف کردند به مهاجرینی که پس از جنگ جهانی دوم هیچ کجای دنیا این‌ها را راه نمی‌دادند از بس که فتنه گر بودند و از بس که دسیسه می‌کردند این موضوع غزه که الان افکار عمومی و موضوع بحث این را هاور ماس به خوبی می‌گوید هاور ماس اندیشمندی است که پشت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا است می‌گوید ما در موضوعاتی که می‌خواهیم برنده شویم موضوع بحث را باید ما تعیین کنیم این صلح غزه، دست و پا زدن‌های ترامپ و این‌ها بهانه‌ای نشود که ما اصل موضوع را فراموش کنیم هر چند که حماس مشخص بود، من در جلسه قبلی که خدمت حضرتعالی بودم و دوستان دیگر پیش بینی هم نبود، بارز و مشخص بود که نقض آتش بس در ذات این رژیم خبیث است ولی حماس یک نرمش بگوییم قهرمانانه، یک پلیتیکی به خرج داد قبول کرد بیشتر دست این‌ها رو شد که اصلا برای آتش بس و مراحل بعدی آن همه پلان‌های این‌ها یکطرفه است بله من به عقیده خودم نظر دوست بزرگوارم و حضرتعالی را تایید می‌کنم آتش بس به مراحل دیگر هم خواهد رفت ولی نه با آن متدی که غرب تعیین می‌کند بخاطر این که مقاومت از حق حیات، حق مقاومت و سلاح داشتن و تعیین سرنوشت خودش کوتاه نخواهد آمد، چون مردم در این سرزمین و پهنه به نام فلسطین از این حق کوتاه نمی‌آیند و عدول نمی‌کنند.

سوال: یعنی معتقدید که وارد مرحله بعدی خواهد شد.

صنوبری: قطعا می‌شود، چون تاب آوری نظام غربی، قبلا در سال ۲۰۲۴ علما و اندیشمندان غرب گفتند تاب آوری رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت پایین آمده و شکست خورده و خود نتانیاهو گفت ما در خطر فروپاشی هستیم و جنگ ما جنگ وجودی بودن و نبودن است، قطعا نظام سلطه غربی که افکار عمومی جهان را علیه خودش می‌بیند به این سمت می‌رود که یک مقدار جنگ و جنایات و وحشی گری‌ها را فروکش کند، آرام کند تا به بازسازی چهره‌ای بپردازد که تخریب و نابود شد.

سوال: الان که به ماجرای، یعنی هر دو بزرگوار معتقدید که وارد مرحله بعدی خواهد شد و الان بحث اداره غزه مطرح است یکی از چالش‌های اصلی بحث خلع سلاح است، با این وجود با این چالش فکر می‌کنید که چطور می‌شود وارد مرحله بعد شد، چون حماس که حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیست، ترامپ و نتانیاهو هم جزو خطوط قرمزشان است که این خلع سلاح اتفاق بیفتد.

کمیلی: من فکر می‌کنم که دو سه تا سناریو را می‌توانیم متصور باشیم. حماس ۲۰۰۵ به قبل مسئولیت نداشته داخل غزه، مردم ما می‌دانند ما ۱۵ هزار تا سرباز اسرائیلی داشتیم داخل غزه یعنی بر اساس اوسلو این‌ها از غزه خارج شدند از ۲۰۰۵-۲۰۰۶ که این‌ها وارد بحث انتخابات قدرت شدند تبدیل به یک حکومت شدند. یعنی پس حماس به مثابه جنبش یک سابقه‌ای داشته، این تجربه را که در دولت نباشد را هم داشته البته حضور آن در دولت منجر به این شده که شما در این گزارش می‌بینید که زیرساختی ایجاد می‌کند در منطقه‌ای که کل آن از غزه از شمال تا جنوب نصف شهر تهران است و می‌تواند دو سال تمام دستگاه‌های امنیتی جهان بروند و نتوانند اسرایشان را پیدا کنند و هیچ برآمدگی ندارد یعنی غزه یک کوه ندارد که از آن استفاده کنند همه زیرزمین، این نشان می‌دهد که وقتی دولت وجود دارد می‌آید زیرساخت‌های قدرت را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقاومت کند که در همین آخر هفته‌ای نبود که این‌ها کشته ندهند، پس ماجرا این خواهد شد که حماس برمی گردد به ماهیت جنبشی خودش، این در حالت بین المللی تعاملاتش با کشور‌ها یک تبعاتی خواهد داشت که می‌تواند در مورد آن صحبت کرد. اما در داخل غزه چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا حماس رسما اعلام خلع سلاح خواهد کرد؟ من معتقدم به همان دلیلی که کوتاه آمد در ماجرای اسرا به خاطر مردم غزه، یعنی هیچ دلیل دیگری وجود نداشت اگر این گرسنگی شدید در غزه وجود نداشت اگر روزانه بچه‌هایی بخاطر نبود غذا نمی‌مردند، حماس کوتاه نمی‌آمد و داشت شاید دو سال دیگر هم همین وضعیت را ادامه می‌داد، اسرا را نگه می‌داشت، کشته می‌گرفت از اسرائیلی‌ها، ممکن است حماس بخش‌هایی تبدیل به یک بخش‌های کوچک تری بشود تبدیل به جنبش‌هایی بشود که مثلا در یک توافقات نانوشته‌ای مثلا انشعابی چیزی شکل بگیرد ممکن است این سناریو را ترد نکنیم که بگوییم به هیچ وجه رسما اعلام نخواهند کرد. اما عملا این اتفاق نخواهد افتاد.

سوال: این به معنی خلع سلاح است؟

کمیلی: عملا این اتفاق نخواهد افتاد یعنی بخش‌های متعددی از حماس را ببینید آمار‌هایی که خود اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اعلام کردند که کشته‌های این مدت دو سال، نزدیک به هفتاد هزار تا، گفتند ۸۵ درصد غیرنظامی کشته شده، خودشان گفتند که ما برآوردمان این است که ۴۰ هزار تا حماس نیروی ویژه داشته، ۶۰ هزار تا نیروی احتیاط داشته یعنی صد هزار نفر شاخه نظامی داشته حماس، از این ۴۰ هزار تا حدود ۱۵ الی ۲۰ هزار تا نهایتا کشته شدند بر اساس آماری که این‌ها دارند خود دشمن اعلام می‌کند، این‌ها کجا می‌روند؟ همه این‌ها می‌روند تسلیم می‌شوند؟ همه سلاح شان را در اختیار خواهند گذاشت؟ ممکن است به صورت نمادین عرض کردم دوباره بخاطر مردم بخش‌هایی مثلا بیایند اعلام کنند بگویند ما دادیم یک سلاح‌هایی را هم نمادین بدهند که مثلا من معتقدم مثل بعضی از موشک‌ها، سلاح‌های نیمه سنگینی که دارند، چون اصلا سلاح سنگین در حماس وجود ندارد، اما چیزی که به نظر من اصل ماجرا است این است که سلاح دست بدنه حماس باقی خواهد ماند و تبدیل به یک جنبش پارتیزانی زیرزمینی و جنبشی خواهد شد در این منطقه و سختی‌های خودش را خواهد داشت، چون آنجا درگیری فلسطینی - عربی، فلسطینی – فلسطینی شکل خواهد گرفت یعنی این‌ها کسانی را حاکم خواهند کرد، جنس فتح، جنس تیپ‌های این طوری که این‌ها بروند درگیر بشوند با بدنه حماس، از آن طرف احتمالا کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های غیرنظامی، کمک‌های این‌ها را بیشتر خواهند کرد بالاخره الان حاکمیت حماس تغییر خواهد کرد، یک عده از کشور‌ها شما میدانید همین الان هم یعنی این سال‌های طولانی که غزه در محاصره بوده هیچ وقت کمک شان را به حماس ندادند، همه را به صورت قانونی نماینده فلسطین را فتح می‌دانستند سفارتخانه دست جنبش فتح بوده و لذا به او تحویل می‌دادند و او الزاما همه هزینه‌ای که می‌گرفته را به غزه نمی‌داده بعضی از کشور‌ها بودند که آن هم در تنسیق و همکاری با رژیم صهیونیستی رفته بودند و مستقیما کمک به داخل غزه می‌بردند این اتفاق ممکن است بیفتد، یعنی ما با یک معادله پیچیده اجتماعی – اقتصادی – نظامی طرف خواهیم بود چیزی که قطعی است در لایه نظامی امنیتی بدنه حماس، بدنه‌های حماس باقی خواهند ماند، سلاح باقی خواهد ماند و این بحران ایجاد خواهد کرد برای رژیم صهیونیستی و کسانی که بخواهند به هر نحوی در دوره گذار حاکم بشوند.

سوال: ولی نمادین یک اتفاقاتی می‌افتد که کمک‌ها بیاید مردم یک مقداری ...

کمیلی: بعید ندانیم که بیایند بخشی از سلاح‌های سنگین شان، بخشی از توپ هایشان را در اختیار بگذارند به اسم خلع سلاح یعنی این اتفاق ممکن است بیفتد.

سوال: آقای صنوبری، شما معتقدید که این سناریو اتفاق بیفتد؟