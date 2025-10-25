پخش زنده
محمدعلی صنوبری، کارشناس مسائل بینالملل گفت: نظام سلطه غربی با مشاهده شکلگیری افکار عمومی جهانی علیه خود، از شدت جنگها و جنایاتش میکاهد تا فرصت بازسازی چهره مخدوش خود را بهدست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای علیرضا کمیلی کارشناس مسائل غرب آسیا و آقای محمدعلی صنوبری کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، به بررسی راهبرد آمریکا و رژیم صهیونی پس از آتش بس غزه پرداختند.
سوال: آقای کمیلی ، با وجود این که دو هفته از آتش بس میگذرد و نقضهای مکرر آتش بس از سمت رژیم اتفاق افتاده، ولی بهانه خوبی مثل رفح برای رژیم صهیونیستی که بخواهد جنگ را از سر بگیرد منجر به آغاز مجدد جنگ نشد، چرا رژیم صهیونیستی از این بهانه استفاده نکرد که دارد نقض مکرر را مرتکب میشود؟
کمیلی: پایان این دو سال جنگ و خونریزی با ورود مستقیم آمریکاییها رقم خورد. شاید علت اصلی این که شما میبینید اسرائیل هم دارد با احتیاط با این مقوله برخورد میکند، همین ماجرای ورود مستقیم ترامپ به مسئله است. اصل این ماجرا خود جای بررسی داشت که چرا پایان بندی اینگونه شد؟ اساسا چرا ترامپ باید خودش مستقیم به ماجرا ورود کند؟ به نظر میرسد استیصال رژیم صهیونیستی در غزه واضح بود یعنی هفتهای پنج تا هفت تا کشته میداد با وجود همه جنایتها، گرسنگی، همه کارهایی که کرده بود نتوانسته بود ماجرای بخش نظامی غزه را حل کند، نتوانسته بود حاکمیت حماس را منتفی کند و نتوانسته بود اسرایش را آزاد کند. این سه تا وعدهای که از روز اول داده بود نتوانسته بود محقق کند. حماس چند ماه بعد از آغاز طوفان خودش اعلام کرد داوطلبانه که من آماده هستم مسئولیت را واگذار کنم به یک گروه فلسطینی مشترک که همین نکتهای است که حضرتعالی در خبرها اشاره کردید و الان گفتگوهایش جاری است و درباره آن گفتوگو میکنیم، چون این انتقال قدرت بحث مهمی است تبعات حقوقی دارد و برای رژیم صهیونیستی هم مسائلی را ایجاد خواهد کرد تبعا دیگر نمیتوانند براحتی مثل گذشته به هر بهانهای بمباران کنند به هر بهانهای فشار بیاورند، چون دیگر حاکمیت به اصطلاح از دست حماس گرفته شده، حداقل در دورههای گذار تا تثبیت شود. از آن طرف هم کمیته آمریکایی رفت مستقر شد در رژیم صهیونیستی برای مدیریت فرآیند انتقال آتش بس. پس اصل ماجرا این است که، چون رژیم گیر کرده بود ترامپ وارد شد و ترامپ هم با همان شعارهای خنده دار است که سه هزار سال جنگ را من دارم پایان میدهم نماد جنگهایی که ایشان به اصطلاح دارد پایان میدهد مسئله غزه بود. چند بار هم قبلا تجربه شده بود یک بار که آتش بس انجام شد بعضی اسرا تبادل شدند، نصفه نیمه رها شد، پس از این حیث برای ترامپ خیلی مهم است این ماجرا، جریان تندرو رژیم صهیونیستی از یک طرف دارد میبیند که بالاخره توانسته اسرایش را آزاد کند ولی دائم دارد مینویسد همین امروز در خبرها من دیدم چند تا از روزنامه هایشان نوشتند که این که نشد پایانی که ما میخواستیم، چون شما اسرا را گرفتید، اسرای جنازهها را هم دارید کم کم میگیرید، اما حماس باقی است حماس هم دارد تاکید میکند که من خلع سلاح نمیشوم این چه پایانی است بالاخره شما میخواستید تهدید را از بیخ گوش خودت دفع کنید و تهدید همچنان باقی است، این که رژیم صهیونیستی فعلا حداقل، چون من معتقد نیستم این در بلند مدت هم امکان تحقق دارد، به صورت سبکی که در لبنان دارند کار میکنند همین امروز یک ترور مهم متاسفانه در لبنان انجام دادند و این سبک را احتمالا در غزه ادامه خواهند داد ولی شکل غزهای که در آینده پیش رو است میتوانیم ترسیم کنیم، که احتمالا غزه چه شکلی خواهد بود و هر عنصری چه نقشی ایفا خواهد کرد.
سوال: ولی شما معتقدید که الان ترامپ نتانیاهو را مهار دارد میکند و این که اعتبار خودش بابت این صلحی که از آن صحبت میکند از بین نرود، چون این نماد آن صلح طلبی ...
کمیلی: بله یعنی آمده با شعارهای مختلفی که داده یکسری جنگهایی که کسی نمیدانست کجا بوده ایشان آمده تمام کرده ولی این مهمترین موضوع ترند جهانی در دو سال اخیر است
سوال: یعنی اگر ترامپی نبود، نتانیاهو همچنان مایل بود که این جنگ ادامه دار باشد؟
کمیلی: مایل بود که ببینید هم مایل بود این یک بحثی است که ما قبلا هم این جا گفتوگو کردیم مایل بود برایش تبعات سیاسی داخلی دارد و هم این که هنوز به هیچ چیز نرسیده که بتواند روی میز بگذارد و بگوید من دستاوردم این بود تعداد زیادی کشته غیرنظامی و نظامی روی دست گذاشته هنوز نتوانسته اهداف اعلامی سه گانه خودش را که اشاره کردم محقق کند پس خواسته نتانیاهو و تیم او این است که ما باید دفع کامل این خطر را انجام بدهیم روی این تاکید میکنند، اصلا ماجرا این طور شده که ترامپ آمده که طرف حماس ترامپ است، دائم روزانه یا توئیت میزند یا درباره غزه صحبت میکند تهدید میکند، یعنی عملا طرف مذاکره و گفتگوی حماس نتانیاهو نیست الان، ترامپ است. تمام آبرویش را به اصطلاح خودش آورده وسط این میدان که به مخاطب بگوید من صلح را محقق کردم. طبعا انتظار ندارد که جریان افراطی که در رژیم صهیونیستی وجود دارد هم بیاید و این را خراب کند آنها هم با احتیاط وارد این ماجرا شدند طبعا دنبال این هستند که در موضوع مهمی مثل خلع سلاح که موضوع حیاتی برای حماس هم محسوب میشود و میشود درباره آن گفتوگو کرد که چگونه رقم خواهد خورد، در این جا نقض آتش بس بکند و دوباره شروع بکند به کشتار که با انتقال مدیریت حماس به گروههای فلسطینی این جا یک مقداری کار او سخت خواهد شد و درباره آن توضیح میدهیم.
سوال: آقای صنوبری، شما هم معتقدید که الان، چون به تعبیر آقای کمیلی ترامپ آبرویش را گذاشته وسط برای این که این نماد از بین نرود پس قطعا این آتش بس وارد مراحل بعدی خواهد شد، و آن وقت در آن صورت چالش خلع سلاح چگونه حل میشود؟
صنوبری: نه تنها ترامپ آبرویش را گذاشته بلکه ماهیت آمریکا و غرب آبرویش را گذاشته، چون مسئله اصلا شخصی نیست، شاید شخص ترامپ به عنوان یک عنصر معلوم الحال سیاسی و یک رئیس جمهور نخواهم بیشتر باز کنم، کاراکتر مشخص، بعضی حرفها و بعضی از اداها و اطوارها را در حوزه سیاسی دارد و در داخل کشور خودش هم بی آبرو است، چه برسد که بخواهد برای کل ملتها آبرو داشته باشد. این آبروی آمریکا و غرب است که چهره بین المللی رژیم صهیونیستی که نماد نیابت کل غرب و آمریکا در منطقه غرب آسیا بود در خطر و در آستانه فروپاشی است. یعنی بعد از موضوعات تظاهرات میلیونی در اروپا و غرب و این کاروانهای صمود و کشتیهایی که از سراسر جهان آمدند چهره بین المللی رژیم صهیونیستی در خطر بود که همانا چهره عریان غرب و آمریکا و نیروی نیابتی آنها بود چه بسا که اعتراف هم لازم نیست و اعتراف هم کردند که پروژه ما در تغییر خاورمیانه و نقشه جهان رژیم صهیونیستی است. این دست و پا زدنها تقسیم کارهایی است که نظام سلطه توسط مهرههای خودش که یک وقتی نتانیاهو هست یک وقتی ترامپ است انجام میدهد. من میخواهم یادآوری کنم این مسائل فنی موضوعاتی مثل آتش بس غزه و امثال آن ما را از مسئله اصلی غافل نکند، مسئله اصلی ما غزه نبوده مسئله اصلی ما قدس بوده اشغالگری بوده و حق بازگشت، این که طوفان الاقصی رخ داده یک اتفاق طبیعی بوده که در اثر فشار و محاصره در غزه رخ داده و یک طغیانی رخ داده برای آزادی، این که کل مسئله فلسطین را تقلیل دادند به غزه و پیچیدگیهای سیاسی و دیپلماتیک مثلا یک صلح ما را میبرد در یک لایههایی که اصلا از آن اصل موضوع فراموش. اصل موضوع این است که یک رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸-۱۹۴۷ تشکیل حکومت داده، اشغال کرده، به مرور به توسعه اشغالگری و شهرکهای خودش ادامه داده، آرمان قدس و قبله اول مسلمین را اشغال کرده، حق حیات و حق زندگی از یک ملت به نام فلسطین که تاریخ دارد، سرزمین دارد، هویت دارد را غصب کرده، کسانی که نه تاریخ دارند نه هویت و نه سرزمین در این منطقه
سوال: مسئله اصلی که قدس است این را فراموش نکنیم و تقلیل ندهیم به غزه
صنوبری: بله، غزه رخ داد بخاطر حق حیات و حق آزادی و حق این که ما در کشور خودمان میخواهیم زندگی کنیم، تعجب من این است که بعضی از اندیشمندان در ایران و جهان میگویند که بگذارید زندگی کنیم شماهایی که دم از ایدئولوژی و حزب اللهی گری میزنید اتفاقا این بندههای خدا میخواهند زندگی کنند یمن میخواهد زندگی کند غزه میخواهد زندگی کند همه ما میخواهیم زندگی کنیم میخواهیم توسعه پیدا کنیم، شیعیان در جنوب لبنان میخواهند زندگی کنند توسعه پیدا کنند، چه کسی نمیگذارد؟ قبل از سال ۱۹۴۷ که همه چیز در این منطقه عادی بود اتفاقا مردم فلسطین آمدند لطف کردند به مهاجرینی که پس از جنگ جهانی دوم هیچ کجای دنیا اینها را راه نمیدادند از بس که فتنه گر بودند و از بس که دسیسه میکردند این موضوع غزه که الان افکار عمومی و موضوع بحث این را هاور ماس به خوبی میگوید هاور ماس اندیشمندی است که پشت سرویسهای اطلاعاتی آمریکا است میگوید ما در موضوعاتی که میخواهیم برنده شویم موضوع بحث را باید ما تعیین کنیم این صلح غزه، دست و پا زدنهای ترامپ و اینها بهانهای نشود که ما اصل موضوع را فراموش کنیم هر چند که حماس مشخص بود، من در جلسه قبلی که خدمت حضرتعالی بودم و دوستان دیگر پیش بینی هم نبود، بارز و مشخص بود که نقض آتش بس در ذات این رژیم خبیث است ولی حماس یک نرمش بگوییم قهرمانانه، یک پلیتیکی به خرج داد قبول کرد بیشتر دست اینها رو شد که اصلا برای آتش بس و مراحل بعدی آن همه پلانهای اینها یکطرفه است بله من به عقیده خودم نظر دوست بزرگوارم و حضرتعالی را تایید میکنم آتش بس به مراحل دیگر هم خواهد رفت ولی نه با آن متدی که غرب تعیین میکند بخاطر این که مقاومت از حق حیات، حق مقاومت و سلاح داشتن و تعیین سرنوشت خودش کوتاه نخواهد آمد، چون مردم در این سرزمین و پهنه به نام فلسطین از این حق کوتاه نمیآیند و عدول نمیکنند.
سوال: یعنی معتقدید که وارد مرحله بعدی خواهد شد.
صنوبری: قطعا میشود، چون تاب آوری نظام غربی، قبلا در سال ۲۰۲۴ علما و اندیشمندان غرب گفتند تاب آوری رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت پایین آمده و شکست خورده و خود نتانیاهو گفت ما در خطر فروپاشی هستیم و جنگ ما جنگ وجودی بودن و نبودن است، قطعا نظام سلطه غربی که افکار عمومی جهان را علیه خودش میبیند به این سمت میرود که یک مقدار جنگ و جنایات و وحشی گریها را فروکش کند، آرام کند تا به بازسازی چهرهای بپردازد که تخریب و نابود شد.
سوال: الان که به ماجرای، یعنی هر دو بزرگوار معتقدید که وارد مرحله بعدی خواهد شد و الان بحث اداره غزه مطرح است یکی از چالشهای اصلی بحث خلع سلاح است، با این وجود با این چالش فکر میکنید که چطور میشود وارد مرحله بعد شد، چون حماس که حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیست، ترامپ و نتانیاهو هم جزو خطوط قرمزشان است که این خلع سلاح اتفاق بیفتد.
کمیلی: من فکر میکنم که دو سه تا سناریو را میتوانیم متصور باشیم. حماس ۲۰۰۵ به قبل مسئولیت نداشته داخل غزه، مردم ما میدانند ما ۱۵ هزار تا سرباز اسرائیلی داشتیم داخل غزه یعنی بر اساس اوسلو اینها از غزه خارج شدند از ۲۰۰۵-۲۰۰۶ که اینها وارد بحث انتخابات قدرت شدند تبدیل به یک حکومت شدند. یعنی پس حماس به مثابه جنبش یک سابقهای داشته، این تجربه را که در دولت نباشد را هم داشته البته حضور آن در دولت منجر به این شده که شما در این گزارش میبینید که زیرساختی ایجاد میکند در منطقهای که کل آن از غزه از شمال تا جنوب نصف شهر تهران است و میتواند دو سال تمام دستگاههای امنیتی جهان بروند و نتوانند اسرایشان را پیدا کنند و هیچ برآمدگی ندارد یعنی غزه یک کوه ندارد که از آن استفاده کنند همه زیرزمین، این نشان میدهد که وقتی دولت وجود دارد میآید زیرساختهای قدرت را ایجاد میکند که میتواند مقاومت کند که در همین آخر هفتهای نبود که اینها کشته ندهند، پس ماجرا این خواهد شد که حماس برمی گردد به ماهیت جنبشی خودش، این در حالت بین المللی تعاملاتش با کشورها یک تبعاتی خواهد داشت که میتواند در مورد آن صحبت کرد. اما در داخل غزه چه اتفاقی میافتد؟ آیا حماس رسما اعلام خلع سلاح خواهد کرد؟ من معتقدم به همان دلیلی که کوتاه آمد در ماجرای اسرا به خاطر مردم غزه، یعنی هیچ دلیل دیگری وجود نداشت اگر این گرسنگی شدید در غزه وجود نداشت اگر روزانه بچههایی بخاطر نبود غذا نمیمردند، حماس کوتاه نمیآمد و داشت شاید دو سال دیگر هم همین وضعیت را ادامه میداد، اسرا را نگه میداشت، کشته میگرفت از اسرائیلیها، ممکن است حماس بخشهایی تبدیل به یک بخشهای کوچک تری بشود تبدیل به جنبشهایی بشود که مثلا در یک توافقات نانوشتهای مثلا انشعابی چیزی شکل بگیرد ممکن است این سناریو را ترد نکنیم که بگوییم به هیچ وجه رسما اعلام نخواهند کرد. اما عملا این اتفاق نخواهد افتاد.
سوال: این به معنی خلع سلاح است؟
کمیلی: عملا این اتفاق نخواهد افتاد یعنی بخشهای متعددی از حماس را ببینید آمارهایی که خود اسرائیلیها و آمریکاییها اعلام کردند که کشتههای این مدت دو سال، نزدیک به هفتاد هزار تا، گفتند ۸۵ درصد غیرنظامی کشته شده، خودشان گفتند که ما برآوردمان این است که ۴۰ هزار تا حماس نیروی ویژه داشته، ۶۰ هزار تا نیروی احتیاط داشته یعنی صد هزار نفر شاخه نظامی داشته حماس، از این ۴۰ هزار تا حدود ۱۵ الی ۲۰ هزار تا نهایتا کشته شدند بر اساس آماری که اینها دارند خود دشمن اعلام میکند، اینها کجا میروند؟ همه اینها میروند تسلیم میشوند؟ همه سلاح شان را در اختیار خواهند گذاشت؟ ممکن است به صورت نمادین عرض کردم دوباره بخاطر مردم بخشهایی مثلا بیایند اعلام کنند بگویند ما دادیم یک سلاحهایی را هم نمادین بدهند که مثلا من معتقدم مثل بعضی از موشکها، سلاحهای نیمه سنگینی که دارند، چون اصلا سلاح سنگین در حماس وجود ندارد، اما چیزی که به نظر من اصل ماجرا است این است که سلاح دست بدنه حماس باقی خواهد ماند و تبدیل به یک جنبش پارتیزانی زیرزمینی و جنبشی خواهد شد در این منطقه و سختیهای خودش را خواهد داشت، چون آنجا درگیری فلسطینی - عربی، فلسطینی – فلسطینی شکل خواهد گرفت یعنی اینها کسانی را حاکم خواهند کرد، جنس فتح، جنس تیپهای این طوری که اینها بروند درگیر بشوند با بدنه حماس، از آن طرف احتمالا کمکهای بشردوستانه و کمکهای غیرنظامی، کمکهای اینها را بیشتر خواهند کرد بالاخره الان حاکمیت حماس تغییر خواهد کرد، یک عده از کشورها شما میدانید همین الان هم یعنی این سالهای طولانی که غزه در محاصره بوده هیچ وقت کمک شان را به حماس ندادند، همه را به صورت قانونی نماینده فلسطین را فتح میدانستند سفارتخانه دست جنبش فتح بوده و لذا به او تحویل میدادند و او الزاما همه هزینهای که میگرفته را به غزه نمیداده بعضی از کشورها بودند که آن هم در تنسیق و همکاری با رژیم صهیونیستی رفته بودند و مستقیما کمک به داخل غزه میبردند این اتفاق ممکن است بیفتد، یعنی ما با یک معادله پیچیده اجتماعی – اقتصادی – نظامی طرف خواهیم بود چیزی که قطعی است در لایه نظامی امنیتی بدنه حماس، بدنههای حماس باقی خواهند ماند، سلاح باقی خواهد ماند و این بحران ایجاد خواهد کرد برای رژیم صهیونیستی و کسانی که بخواهند به هر نحوی در دوره گذار حاکم بشوند.
سوال: ولی نمادین یک اتفاقاتی میافتد که کمکها بیاید مردم یک مقداری ...
کمیلی: بعید ندانیم که بیایند بخشی از سلاحهای سنگین شان، بخشی از توپ هایشان را در اختیار بگذارند به اسم خلع سلاح یعنی این اتفاق ممکن است بیفتد.
سوال: آقای صنوبری، شما معتقدید که این سناریو اتفاق بیفتد؟
صنوبری: بله محتمل است، در واقع من بخواهم یک کم مبناییتر عرض کنم، مقاومت یک نرم افزار است، مقاومت در بین مردم فلسطین ریشه دارد، حماس، جهاد و صدها گروه مقاومت ققنوس وار از این بدنه و از خاک ملت فلسطین برمی خیزند، خیلی نادان هستند استراتژیستهای غربی که فکر میکنند اگر یک گروه مقاومت سلاح خود را زمین بگذ ارد قضیه تمام شده است، نه خیر، حماس نه دولت است، نه یک ارتش است و نه یک گروهی مثل گروههای تروریستی ساخته غرب مثل داعش که اینها بر اساس پول و بعضی اهداف درست شده باشد، حماس مقاومت است، حماس یک جنبش از دل مردم است، شما فرض کنید این اسم و این ساختار همگی تعطیل بشود، هیچ تغییری در بافت مقاومتی مردم فلسطین که زاینده امثال حماس هستند رخ نخواهد داد من این بشارت را به دشمن میدهم که اگر حماسها ناچار بشوند بخاطر مسائل به قول معروف بین المللی و بشردوستانه از حق خودشان بگذرند، مقاومت در این پهنه خاموش شدنی نیست، لذا هیچ بعید نیست که حماس بخواهد از بعضی از تاکتیکهای سیاسی استفاده کند که برای این که بازسازی غزه صورت بگیرد.
سوال: بازسازی غزه به چه صورت خواهد بود؟
سوال: حالا هم اسرائیلیها و هم آمریکایی مخالفت کردند با حضور ترکیه در غزه، آمریکایی ظاهرا مشارکتی ندارند، عربستان، قطر، امارات مشارکتی ندارند، صحبت از اندونزی و آذربایجان این هاست، درسته؟
کمیلی: هنوز ترکیب نهایی نیست،موضوع محل مناقشه است، اصل این که طرفهای فلسطینی حتی بخواهند، چرا طرفهای فلسطینی گفته میشود، چون رژیم صهیونیستی حتی این که دولت خودگردان بیاد اداره این جا را به عهده بگیرد، موافقت نیست، چون رژیم صهیونیستی نگران پذیرش پدیده دو دولتی است، دو منطقه که به اسم فلسطین میشناسند در جهان در اختیار یک گروه قرار میگیرد و از این طرف حمایتهای بین المللی که دراین مدت وسط آمد از اروپاییها و دیگر کشورها زمینه تحقق دو دولتی است.
این به معنای این نیست که طرفها هر چه بخواهند بشود، چرا با مدیریت ترکیه مخالفت میشود، چون مدیریت آن جا با کسانی باشد که صددرصد وفادار به خودشان باشد، از آن طرف متاسفانه ما شاهد این بودیم که مثلا اندونزی رفت داخل سازمان ملل صحبتهایی کرد که زمینه تطبیع و عادی سازی روابط بود که مطرح بود که بحث طوفان الاقصی مطرح شد این بود که چند تا کشور بزرگ اسلامی در راه هستند که بپوندند به پیمان ابراهیم که ترامپ اساسا شرم الشیخ را برای این تشکیل داد که اصل این ماجرا را یخش را آب کند.
علت نیامدن نتانیاهو این بود که یک تهدید جدی از طرف ترکیه و دیگر کشورها انجام شد که اگر حضور داشته باشد نمیآیند، میخواستند یک هویی با یک سرعت زیادی این ننگ کثیف خونی که ریخته شده با سرعت زیادی بشورند که شلنگ روش بگیرند و تمامش کنند که فعلا اتفاق نیافتاده ولی متاسفانه با یک شیبی در برخی از کشورهای با جمعیت بالا که انتظار میسازندشان اتفاق میافتد که هنوز این ترکیب نهایی نیست.
سوال: سناریو محتمل چیست؟
کمیلی: محور کار در دوران گذار آمریکاییها هستند که یک سری نیرو مستقر کردند که وارد غزه کنند و فعلا منتظرند که سناریو مصر به نتیجه برسد و توافق واگذاری اتفاق بیافتد، کسانی که می آیند درواگذاری مسئولیت را به عهده میگیرند آن
سوال: وال استریت ژورنال طرحی را اشاره کرد که غزه به دو قسمت با کنترل رژیم صهیونیستی و حماسیها منجر بشود، این چقدر محتمل است؟
صنوبری: صفر، مردم فلسطین نمایندگانی دارند مانند حماس، هیچ گاه به اشغالگری تن ندادند، به چکمه اشغالگر صهیونیست تن ندادند چه برسد به چکمه اشغالگر اروپایی یا چند ملیتی، این طرح که بعضی از نیروهای چند ملیتی بیایند در غزه مستقر شوند، مثل آن شعاری که اول انقلاب میگفتند ما میگیم شاه نمیخواهیم نخست وزیر عوض میشه، الا آخر، اینها اشغالگر نمیخواهند بعد یک مدل اشغالگر دیگر میخواهند بیاورند، نه اینها هیچ مدل اشغالگر نمیخواهند، نه این اتفاق رخ نمیدهد و ملت فلسطین اجازه نمیدهند حتی در صحنه بین المللی بعضی از حامیان حرفی نه عمل.
سوال:یعنی نیروهای بین المللی حضور پیدا نخواهند کرد در غزه؟
صنوبری: نیروی بین المللی به عنوان نیروی امنیتی و تسهیل گر امدادرسانی بله، ولی نیروی بین المللی به عنوان حاکم و ژاندارم در غزه به هیچ وجه ملت فلسطین نخواهند پذیرفت، دولت فلسطینی را میپذیرند و حکومت محلی موقت از افراد مختلف فلسطینی می پذیرند.طرح بین المللی میخواهد باشد، طرح ولی این که یک نماینده یا گروه، چون در طرح مادهای ترامپ آمده بود که هیچ گروه مقاومتی حق سلاح داشتن حتی به عنوان پلیس در غزه را ندارد، پس کی میخواهد نقش پلیس را داشته باشد، در بعضی از کشورهایی که نیروهای چند ملیتی آمدند عملا همان نقش دشمن را بازی کردند حالا با ظاهر سازمان ملل، ملت فلسطین ثابت کردند که اشغالگری را نمیپذیرند حتی اگر یونیفرمش عوض شود، این که احتمال این که حاکم نظامی غزه و پلیس غزه و نیرویی که سلاح در غزه در اختیار دارد غیر فلسطینی باشد اگر اتفاق هم بیافتد باید آماده هزینه دادن شوند.
سوال: فلسطینی صحبت نیروهای بین المللی و اتباع دیگر کشورها؟در تحلیل واقعی هم واقعا همین است؟
کمیلی: ایشان از آینده، ولی سعی میکنند که نمایندگانی از بعضی از کشورها و تیمهای بین المللی بیاورند و مستقر کنند، درنقشه هم چند مرحله نقشه را گذاشتند.
سوال: آقای صنوبری میگویند که مردم این را نمیپذیرند؟
کمیلی: بله مردم غزه مقاومت خواهند کرد حماس و مردم ممکن است با اینها درگیر شوند در آینده ولی برنامهای که فعلا میخواهند پیاده کنند این است که سلاحی جز سلاح کمیته مشترکی بین المللی در غزه نباشد.
سوال: این علی رغم این که پارلمان رژیم صهیونیستی مصوب کرد که حاکمیت بر کرانه باختری را دلیل مخالفت آمریکاییها با این چی بود، آیا نگران هوا شدن آتش بس غزه بودند؟
صنوبری: دموکراتها در آمریکا یک پلنی داشتند برای منطقه، که حالا بخشی از جمهوری خواهان به نمایندگی ترامپ دارند این را نابود میکنند و این هشدارها از هیئت حاکمه شیطانی آمریکا به ترامپ داده شد که همنوایی با رژیم صهیونیستی و نتانیاهو در این برهه و در این موضوعات باعث نابودی زودتر این رژیم خواهد شد، لذا یک جوری به ترامپ القا کردند که یک جوری افسار نتانیاهو را بگیر که زودتر علیه خودش این کارها را انجام نده، رژیم صهیونیستی یک رژیم تمامیت خواه و حداکثر چیزی که برای خودش میخواهد را بدون تعقل میخواهد اجرا کند، چون همواره ترس دارند از مهاجرت معکوس و شکست.
این که دراین میانه چنین طرحی را تصویب میکنند به نوعی حماقت این هاست و هم به نوعی ذات واقعی شان است، ترامپ این را مدیریت میکند ما در عرصه بین المللی یک روندی را طی میکنیم که شما دوام و بقا داشته باشید، شما یک مقدار آرام باشید و بگذارید و صبر کنید و از مرحله غزه عبور کنید، کم کم ، ولی عجلهای که دارند کار دست شان میدهد و به دنیا نشان میدهد که اینها خواهان چیزی به نام صلح و عادی شدن شرایط نیستند میخواهند همین مقدار از فلسطین که مانده است از بین ببرند.
سوال: سفرهای مکرر مقامات آمریکا، ونس، کوشنر هم برای تثبیت این ماجراست که این مخدوش نشود؟
صنوبری: دقیقا همین است ولی در عرصه بین المللی و افکار عمومی مخدوش شده است، ولی سفرهایی که امروز انجام میدهند مثل سفرهایی هاست که روزهای بعد از هفت اکتبر انجام میدادند، این نگرانی در غرب و آمریکاست که رژیم صهیونیستی با دست خودش در درون نابود شود به خاطر تعجیل و تصمیمات شتاب زده و تخاصم برانگیزی که دارد از درون، نگاه کنید یک آتشفشانی در درون رژیم صهیونیستی علیه لیکود، علیه ترامپ و آن افرادی که در جنگ دخیل بودند و در ناتوانی در پیش بینی رخداد بزرگ و تاریخی هفت اکتبر و طوفان الاقصی بودند، این به زودی سر باز میکند.
تا حالا در شرایط جنگی بود که اینها تحمل میکردند، دولت نظامی تشکیل دادند، دولت جنگی، ترامپ و دست اندرکاران غربی تلاش میکنند این تلاطم را در داخل رژیم مهار کنند وگرنه نگرانی ندارند، چون طرف مقاومت همیشه ثابت کرده است همیشه طرف منطقی بازی بوده و همیشه سر عهدش بوده و همیشه گفته به آن چیزی که عمل میکنم، عمل کرده و متاسفانه طرف مقابل نشان داده که به هیچ کدام از حرف هاش پایبند نبوده است.
سوال: لبنان الان به مرحله خطرناک رسیده یا درآستانه مرحله خطرناک است با توجه به این که تنش
کمیلی: نتانیاهو از جنگ غزه فارغ شود حتما برای تداوم حیات سیاسی خودش در داخل رژیم صهیونیستی و برای این که برگ برنده
سوال: این که جنگ گستردهای شروع شود؟
کمیلی: ضربات را بااین ترورها و کارهایی که در لب مرز میکنند دارند آستانه تحریک حزب الله را بالا می
آن ممکن است منجر به یک درگیر فراگیر شود و تبدیل به یک جنگ شود در منطقه جنوب لبنان که این احتمال وجود دارد.
سوال: راجع به آینده پیمان ابراهیم بعد از طوفان الاقصی چه سرنوشتی دچار شد؟
صنوبری: آمریکاییها آمدند با تمام قدرت ایستادند مخصوصا ترامپ که خودش را موسس این جریان میداند که این ماجرا زمین نخورد، آن قدر نفرت از رژیم صهیونیستی زیادست که امکانش تحققش سخت است، یک مدت بگذرد که این را بتوانند سفید شویی کرده و خون های ریخته شده را فراموش کنند به این دلیل دور فعالیت جنبشهای اجتماعی حقوقی و مردمی است.
این را زنده نگه دارند به نظر میرسد که سخت خواهد بود ولی ممکن است با فشار آمریکایی اتفاق بیافتد.
سوال: موضوع یمن به خصوص بعد از شهادت رئیس ستاد کل یمن و خلاء اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی به دنبال پر کردن آن در حوزه یمن است و شما تحلیل تان از تحولات یمن چیست؟
صنوبری: یمن ثابت کرد استراتژی بازدارندگی که رژیم صهیونیستی در رابطه با مقاومت و حامیانش داشت شکست خورده، امروز به ضرس قاطع میتوانیم بگوییم درصد تجارت دریایی رژیم صهیونیستی که از طریق بندر ایلات و دریای سرخ انجام میشد و ترانزیت دریایی رژیم صهیونیستی مختل شده، یمن توانست بندر ایلات و بعد از آن فرودگاه بن گورین را به نحوی مورد هدف قرار دهد که نبض اقتصادی رژیم صهیونیستی ازکار بیافتد.
عقیده من این است شرایط یمن الان به صورتی است که نه فقط در حمایت از مقاومت غزه بلکه در حمایت از مابقی اجزای محور مقاومت به زودی وارد عمل خواهد شد.