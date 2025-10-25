آیین اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شب گذشته برگزار شد و برگزیدگان بخش عکس این دوره از جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه این دوره جشنواره در زمین تنیس مجموعه ایران‌مال برگزار شد و برگزیدگان بخش عکس جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی

سپس زهرا بهروز آذر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، حمید جبلی، سیف‌الله صمدیان و مهدی آشنا برای اهدای جوایز جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی روی سن حاضر شدند.

بخش تک عکس:

لوح برنزی و ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی رضویان برای عکس «قالی بیجار» از شهرستان بیجار تعلق گرفت.

لوح نشان نقره‌ای و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به عزیز بابت نژاد برای عکس «دختر شهری» از خرم‌آباد اهدا شد.

لوح طلایی و ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی حسینی‌فر برای عکس «دختر سبزه به دست» از شهرستان سبزوار اهدا شد.

بخش مجموعه عکس:

در بخش مجموعه عکس لوح جشنواره و جایزه نقدی به مجید حجتی برای عکس «عروسی خوبان» از تهران تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش عکس جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

معرفی برگزیدگان دومین جایزه عکس تهران

در ادامه مراسم اهدای جایزه، بخش دومین جایزه عکس تهران برگزار شد.

سیامک زمردی مطلق، مهدی آشنا و نادر فوقانی از اعضای هیات داوران این بخش روی صحنه حاضر شدند.

مدال برنزی و ۱۰۰ میلیون ریال به حمیدرضا هلالی برای عکس «مادر» از نیشابور اهدا شد.

مدال نقره‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به علی آذر برای عکس «بعد از ظهر در پل خواجو» تعلق گرفت.

مدال طلایی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به امیرحسین آرمند برای عکس «داستان عشق» از شهر ساری اهدا شد.

در بخش مجموعه عکس مدال طلایی جشنواره و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به اصغر بشارتی برای مجموعه «صید موتو» از قشم اهدا شد.