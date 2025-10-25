به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۱۲۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه کردآباد با ۱۶۹ AQI وضعیت ناسالم برای همه درحالیکه این شاخص در ایستگاه‌های کاوه با ۱۱۱، میرزاطاهر با ۱۳۴، فرشادی با ۱۰۵، فیض ۱۱۰، رهنان ۱۴۶، دانشگاه صنعتی با ۱۲۲، پروین با ۱۱۷ و ۲۵ آبان با ۱۱۴ AQI همچنین شهر خمینی شهر با ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

همچنین در نخستین روز از هفته پاییزی شاخص کیفی هوا در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۲۵ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

شاخص کیفی هوای اصفهان همچنین در ایستگاه‌های ولدان با ۹۹، هزارجریب با ۷۳، پارک زمزم با ۶۲، زینبیه با ۹۲ و سپاهان شهر با ۶۵ وشهر‌های شاهین شهر با ۶۴، زرین شهر با ۷۶، علوم پزشکی کاشان با ۵۷، قهجاورستان با ۹۶، کاشان ۵۹ و مبارکه ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

هواشناسی اصفهان نیزاعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پنج روز آینده شاهد جوی پایدار خواهیم بود.

در روز‌های ابتدایی هفته با عبور موج جوی ضعیف از استان گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.