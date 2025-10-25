پخش زنده
مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که رزمایش مشترک ضدتروریسم کشورهای عضو این سازمان قرار است چهارم دسامبر، ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولاربک شارشیف که به تاجیکستان سفر کرده است، به خبرنگاران گفت: این رزمایش با عنوان «سهند-ضد تروریسم-۲۰۲۵» در نزدیکی تبریز در ایران برگزار خواهد شد.
وی افزود: دعوتنامهها و برنامه این رزمایش به زودی برای شرکتکنندگان و ناظران این رزمایش ارسال خواهد شد.
سازمان همکاریهای شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) سازمانی اوراسیایی و میان دولتی است که برای همکاریهای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است.
این سازمان در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف مقابله با تروریسم و جدایی طلبی پایهگذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان به طور رسمی به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر نام داد.
سازمان همکاری شانگهای که در ابتد سپری در برابر نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی انگاشته میشد، با اضافه شدن هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، ایران در سال ۲۰۲۳ و بلاروس در سال ۲۰۲۴، گسترش پیدا کرد.
بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در تاریخ ۳۱ اوت (۹ شهریور ۱۴۰۴) در تیانجین چین برگزار شد. در این اجلاس، رهبران بیش از ۲۰ کشور از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه و «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری ایران و همچنین نمایندگان ۱۰ سازمان بینالمللی شرکت کردند.
ایران، روسیه، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان دارندگان عضویت کامل این گروه هستند.