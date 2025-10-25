به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از الجزیره، فیلیپ لازارینی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس روز سازمان ملل متحد را با تأکید بر لزوم تعهد مجدد به تقویت نظم «مبتنی بر قانون» گرامی داشت.

وی ادامه داد: سازمان ملل متحد ۸۰ سال است که از هیچ تلاشی برای ایجاد صلح، مقابله با فقر و گرسنگی، پیشبرد حقوق بشر و تقویت جهانی مبتنی بر قانون دریغ نکرده است.

لازارینی تاکید کرد: تعهد مجدد به این اصول بیش از هر زمان دیگری در میان فاجعه غزه اهمیت دارد، جایی که شاهد بی‌توجهی مطلق به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله استفاده از کمک‌های بشردوستانه به عنوان سلاح بوده‌ایم.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، با حمایت آمریکا و اروپا، نسل‌کشی گسترده‌ای را در نوار غزه مرتکب شده که شامل کشتار، تحمیل گرسنگی، تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، آوارگی و بازداشت بی‌رویه و گسترده اهالی این باریکه بوده و بی‌توجه به درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن ادامه یافته است.

این نسل‌کشی منجر به برجای گذاشتن بیش از ۲۳۸ هزار فلسطینی شهید و زخمی شده است که بیشتر آنها کودک و زن هستند. در این جنایت همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده‌اند. علاوه بر این صد‌ها هزار نفر آواره شده‌اند و علاوه بر ویرانی گسترده و محو بیشتر شهر‌ها و مناطق نوار غزه از روی نقشه، قحطی جان بسیاری از اهالی این باریکه را که بیشترشان را کودکان تشکیل می‌دهند، گرفته است.