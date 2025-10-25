پخش زنده
رییس هیئت جودوی خراسان شمالی گفت: تیمهای بانوان و آقایان استان با کسب مقام نایبقهرمانی در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور افتخارآفرینی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، یونس ولیزاده گفت: در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور که در شهرستان بهشهر برگزار شد، تیم دختران خراسان شمالی با شایستگی نایبقهرمان شد و تیم پسران نیز با عملکرد درخشان به مقام نایبقهرمانی رسیدند.
وی افزود: در بخش انفرادی، امیرحسین وفایی در وزن ۳۸ کیلوگرم مدال طلا، یاسین رشید در وزن ۴۶ کیلوگرم مدال نقره و امیرحسین مرادی در همان وزن مدال برنز کسب کردند و همچنین در روز دوم، پارسا سودمند در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم و رضا سعیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند.
ولیزاده ادامه داد: تیم خراسان شمالی با کسب پنج مدال طلا بیشترین افتخار را میان هیئتهای استان به دست آورد و این نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش جودو در استان است.