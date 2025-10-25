پخش زنده
امروز: -
در آستانه ولادت حضرت زینب (س)، تهران میزبان اختتامیه نخستین جشنواره طراحی حجاب بانوی ایرانی «حِبا» خواهد بود.
حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و رئیس جشنواره «حجاب بانوی ایرانی حبا » در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: «با توجه به تجربه جشنوارههای گذشته، احساس کردیم حقوق طراحان و تولیدکنندگان حجاب بهدرستی رعایت نمیشود و رقابت سالمی شکل نمیگیرد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم جشنوارهای تخصصی با محوریت طراحان حوزه حجاب برگزار کنیم که هر ساله نیز ادامه خواهد یافت.»
وی درباره اهداف جشنواره افزود: «هدف نخست این جشنواره شناسایی و حمایت از طراحیهای نو، بها دادن به طراحان خلاق در زمینه حجاب و دعوت از هنرمندان و دانشجویان رشته طراحی لباس برای ورود جدی به این حوزه است. همچنین در تلاش هستیم تا آثار منتخب به مرحله تولید انبوه و تجاریسازی برسند.»
جزئیات برگزاری و داوری آثار
به گفته امیدی، فراخوان جشنواره از مردادماه منتشر شده و با استقبال چشمگیر طراحان روبهرو شده است. نزدیک به ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۶۸ طرح به مرحله دوم و ۳۹ طرح به مرحله نهایی داوری راه یافتند. این آثار در سه بخش سرپوش، چادر و لباس اجتماع مورد ارزیابی قرار گرفته و برای هر بخش سه برنده (نفر اول، دوم و سوم) انتخاب میشود.
حمایت از برگزیدگان و تجاریسازی طرحها
رئیس جشنواره حبا تأکید کرد: «یکی از نقاط ضعف جشنوارههای گذشته این بود که پس از اهدای جوایز، طرحهای برندگان فراموش میشدند. در این جشنواره برنامهریزی کردهایم تا طرحهای منتخب تحت نظارت انجمن به تولید انبوه برسند و قابلیت عرضه در بازار را پیدا کنند.»
او افزود که انجمن مردمی برگزارکننده جشنواره هیچگونه حمایت نهادی دریافت نکرده و تمام هزینهها از محل توان خود انجمن تأمین شده است. همچنین یکی از شرکتهای صنعتی داخلی حمایت مالی محدودی از جشنواره داشته است.
زمان و محل برگزاری
به گفته امیدی، آثار جشنواره از اول تا پنجم آبانماه در محل کوشک هنر واقع در بلوار شهید حقانی، تهران به نمایش درآمده است و مراسم اختتامیه نیز در روز پنجم آبانماه ساعت ۱۱ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.
در پایان، وی اظهار امیدواری کرد که این جشنواره زمینهساز نمایش بهتر آثار طراحان حوزه حجاب و عفاف باشد و بتواند در جهت زائقهسازی فرهنگی جامعه برای استفاده از پوششهای اسلامی مؤثر واقع شود.