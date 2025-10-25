پخش زنده
امروز: -
طرح مسکن فرهنگیان چهارمحال و بختیاری وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: طرح ساخت سه بلوک مسکونی فرهنگیان پس از پیگیریهای فنی و حقوقی، با تعیین پیمانکاران جدید وارد مرحله اجرایی شده و تجهیز کارگاهها آغاز شده است.
سید احسان حسینی گفت: پس از چالشهای متعدد حقوقی و قراردادی و بررسیهای کارشناسی دقیق، پیشرفت فیزیکی طرح برآورد و تصمیم نهایی برای ادامه کار با سه شرکت معتبر و دارای رزومه قابل قبول دریافت شد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح شامل سه بلوک مسکونی با تعداد واحدهای ۱۹۲، ۱۹۲ و ۱۴۰ واحد است. قراردادها با این سه شرکت تنظیم و هفته گذشته ابلاغ شد.
وی گفت: یکی از شرکتها تجهیز کارگاه خود را انجام داده و به صورت عملی شروع به کار کرده است. دو شرکت دیگر نیز اوایل هفته آینده تجهیزات کارگاهی خود را آماده و عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.