به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: طرح ساخت سه بلوک مسکونی فرهنگیان پس از پیگیری‌های فنی و حقوقی، با تعیین پیمانکاران جدید وارد مرحله اجرایی شده و تجهیز کارگاه‌ها آغاز شده است.

سید احسان حسینی گفت: پس از چالش‌های متعدد حقوقی و قراردادی و بررسی‌های کارشناسی دقیق، پیشرفت فیزیکی طرح برآورد و تصمیم نهایی برای ادامه کار با سه شرکت معتبر و دارای رزومه قابل قبول دریافت شد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح شامل سه بلوک مسکونی با تعداد واحد‌های ۱۹۲، ۱۹۲ و ۱۴۰ واحد است. قرارداد‌ها با این سه شرکت تنظیم و هفته گذشته ابلاغ شد.

وی گفت: یکی از شرکت‌ها تجهیز کارگاه خود را انجام داده و به صورت عملی شروع به کار کرده است. دو شرکت دیگر نیز اوایل هفته آینده تجهیزات کارگاهی خود را آماده و عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.