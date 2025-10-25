به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رقابت‌ها در ۱۰ وزن برگزار شد که در پایان یاسان جعفری از تهران اول شد، امیرارسلان احمدی از فارس در جایگاه دوم ایستاد و محمدطا‌ها ازلگینی از زنجان و امید استوار قزوین در رده سوم قرار گرفتند.

در وزن دوم علی رزمیان از فارس نشان طلا را کسب کرد، امیرحسین جزایری از اصفهان به مقام دوم دست یافت، میثم عرب از خراسان رضوی و بنیامین محمدی از سمنان هم در جایگاه سوم قرار گرفتند.

محمد شایان فنائی از البرز نشان طلای وزن سوم را بر گردن آویخت، فرهام حسنی از گیلان در رده قرار گرفت، طا‌ها ناظر از تهران و توابع و صدرا صداقت از خراسان رضوی در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن چهارم امیرمحمد نصیر احمدی از مازندران اول شد، آرمین صبوری از آذربایجان شرقی به مقام دوم دست یافت، محمدحسین احمدی از زنجان و امیرحسین آقاجانی از تهران سوم شدند.

مبین علی پور از تهران و توابع، آردین نجفی از گیلان، ابوالفضل کلانتری از کرمان و محمدباقر محمدخانی قم نفرات اول تا سوم وزن پنجم لقب گرفتند.

در وزن ششم محمدمهدی سعادتی از مازندران اول شد، محمدحسین کاظمی از کرمان در جایگاه دوم ایستاد و امیراحمد دارابی از ایلام و آرش ضامنی از البرز سوم شدند.

محمدحسین حسین زاده از مازندران در وزن هفتم نشان طلا را کسب کرد، علیرضا متقی تهران و توابع در رده دوم قرار گرفت در وزن هفتم هم امیرحسین کیانی از اصفهان و ابوالفضل نجفی از فارس مدال‌برنز را بر گردن آویختند.

در وزن هشتم امیرمحمد مرادی از فارس اول شد، شایان فراهانی از مرکزی نشان نقره را کسب کرد، حسام ساسانیان از گیلان در کنار علی رضایی از اصفهان به ظور مشترک سوم شدند.

در وزن نهم سید علی حسینی از فارس اول شد، محمد جامه شورانیان از کرمانشاه دوم شد، فرید حسن پور از تهران و توابع و امیرمحمد طالبی از آذربایجان شرقی سوم شدند.

در وزن دهم و پایانی این مسابقات ایلیا شهبازی از البرز طلایی شد، امیرحسین ولی محمدی از آذربایجان شرقی در رده دوم قرار گرفت، علی فرج زاده از تهران و ابوالفضل صحن سرائی از گیلان در جایگاه سوم ایستادند.