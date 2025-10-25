پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر: پیش بینی میشود ۲۷۰ تن کیوی از باغهای این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: برداشت میوه کیوی از باغهای این شهرستان از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبانماه ادامه خواهد داشت.
آقاجانی دلاور افزود: سطح زیرکشت کیوی در شهرستان بابلسر ۱۸ هکتار است که توسط ۲۷ بهرهبردار مدیریت میشود و امسال با میانگین عملکرد تقریبی ۱۵ تن در هکتار، پیش بینی میشود حدود ۲۷۰ تن محصول از باغات کیوی این شهرستان برداشت خواهد شد.
این مسئول با اشاره به شرایط مطلوب اقلیمی منطقه تصریح کرد: کیوی تولیدی بابلسر از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از نظر طعم، ماندگاری و ارزش تغذیهای در میان محصولات باغی استان جایگاه ویژهای دارد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به نقش این محصول در اشتغالزایی گفت: کشت و برداشت کیوی ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای روستاییان، در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای بهرهبردار منطقه نیز تأثیر بسزایی دارد.
آقاجانی با بیان اینکه کیوی سرشار از ویتامین C، فیبر و آنتیاکسیدان است، اظهار داشت: مصرف منظم این میوه میتواند به تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و ارتقای سلامت عمومی جامعه کمک کند.