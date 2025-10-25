به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عالی شرکت ایمیدرو گفت: در مسابقات شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی «ایمیدرو»، فولاد خوزستان به مقام نخست رسید، تیم فوتسال فولاد خراسان دوم شد و تیم منطقه ویژه خلیج فارس مقام سوم را کسب کرد.

حیدر ضیغمی افزود: مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال ایمیدرو و شرکت‌ های تابعه با حضور ۳۵ تیم و شرکت ۷۷۰ ورزشکار در دانشگاه فردوسی مشهد و مسابقات مرحله رده‌ بندی و فینال در نیشابور برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات از ۲۶ مهرماه آغاز شد و دیشب به پایان رسید.

دیدار‌های رده‌ بندی مسابقات فوتسال ایمیدرو، به میزبانی مجتمع فولاد خراسان در سالن ورزشی توانیر نیشابور برگزار شد.