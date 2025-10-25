کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا ظهر در بیشتر نقاط استان شرایط جوی نسبتا آرام و بعدازظهر در مناطق دریایی افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام بازیار افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری و هوا همراه با مه صبحگاهی، در طول روز با غبار محلی و در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان در بعدازظهر با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا صبح تا ظهر نسبتا آرام، بعدازظهر و اوایل شب، تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب غربی شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک با احتیاط انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی در سطح استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی از اواسط هفته در بیشتر نقاط استان افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.