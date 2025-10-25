به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم پاس در شرایطی عصر جمعه، در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج میزبان نفت مسجد سلیمان بود که این دیدار را با نتیجه ۲ بر صفر واگذار کرد تا همچنان در قعرجدول گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور باقی بماند.

تیمی که شروع فصل را با سرمربیگری امید طیری آغاز کرد، از همان هفته ابتدایی دچار اختلاف بین کادر فنی و مدیران باشگاه شد و طولی نکشید که سناریوی تغییر سرمربی تیم طراحی و امید خورج به عنوان سرمربی جدی بکار گرفته شد.

علی محمدی در دقیقه ۱۷ و سجاد موسوی در دقیقه ۳۰ گل‌های نفت مسجد سلیمان را در این دیدار به ثمر رساندند ضمن اینکه در دقیقه ۳۷ تیم پاس توسط سعید مرتضوی یک پنالتی را از دست داد.