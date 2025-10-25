به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک دستگاه خودرو تیبا از بالای پل بر روی یک موتور سیکلت بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۸ به همراه خودرو‌های نجات و پیشگیری به زیرگذر پنجتن اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسین صالح افزود: بر اثر این حادثه یک نفر جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند که تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی ادامه داد: حال سه نفر از مصدومان که سرنشینان خودرو بودند، وخیم گزارش شده است.