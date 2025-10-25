پخش زنده
کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس، پس از پایان نشست ائتلاف حامیان اوکراین در لندن، از ادامه حمایتها از اوکراین در برابر روسیه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، امروز جمعه نشستی با نام "ائتلاف مشتاقان"، به میزبانی کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس، در لندن برگزار شد.
نخست وزیر انگلیس در نشست خبری پایان این نشست، در کنار رئیس جمهور اوکراین و شماری از مقامات اروپایی گفت دولتهای حامی اوکراین، علیه شرکتهای نفتی روسیه اقدام خواهند کرد تا این شرکتها را از بازارهای جهانی خارج میکنند.
وی تاکید کرد این اقدام، موجب بسته شدن شریانهای تامین مالی روسیه در جنگ علیه اوکراین میشود. به گفته نخست وزیر انگلیس، تلاشها به منظور استفاده از داراییهای ضبط شده روسیه در غرب، سرعت خواهد گرفت و دفاع هوایی اوکراین، تقویت خواهد شد.
کایر استارمر گفت همگام با تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای نفتی روسیه، دولتهای حامی اوکراین نیز تحریمها را علیه روسیه، بیشتر خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه آینده اوکراین، آینده همه ماست افزوده بریتانیا در حال پیشبرد پرونده ارسال موشکهای دوربرد به اوکراین است.
کایر استارمر پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد از داراییهای توقیف شده روسیه در اروپا، برای تامین مالی نظامی اوکراین استفاده کند.
نیک توماس سایموندز، وزیر دولت انگلیس هم در مصاحبه با شبکه رادیویی "ال بی سی" گفته بود:" ما میخواهیم تلاش کنیم تا نفت و گاز روسیه را از بازار جهانی حذف کنیم. " وی افزود:" ما همچنین میخواهیم کار مربوط به داراییهای مسدود شده روسیه را به پایان برسانیم تا بتوانیم از آنها تامین میلیاردها پوند برای طرحهای نظامی اوکراین و نیز تامین قابلیتهای دوربرد استفاده کنیم".
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دراین نشست مشترک خبری گفت امیدوار است تا سال آینده به داراییهای مسدود شده روسیه دسترسی پیدا کنیم. البته مته فردریکسن، وزیر امور خارجه دانمارک که در این نشست حضور داشت گفت: ایده به اصطلاح "وام غرامت" خوب است، اما هنوز باید به سوالات فنی پاسخ داده شود. وی ابراز امیدواری کرد پیش از سال جدید میلادی تصمیمی در این باره گرفته شود.
زلنسکی در پاسخ به پرسشی درباره رویکردهای امریکا در قبال جنگ اوکراین و روسیه و مخالفت با ارسال موشکهای تاماهاک آمریکا افزود ما به دنبال راهی برای «تمام کردن کار» بدون ایالات متحده نیستیم، زیرا مهم است که ایالات متحده در مورد تضمینهای امنیتی با ما همراه باشد. وی افزود پوتین «میخواهد ما را از هم جدا کند» تا «ما ضعیف شویم».
رئیس جمهور اوکراین از انگلیس و فرانسه برای اهدای موشکهای سایه توفان یا «استورم شدو» به اوکراین قدر دانی کرد و تداوم حمایتهای تسلیحاتی اروپا و آمریکا با اوکراین را خواستار شد.
ولودیمیر زلنسکی هم در این نشست میگوید: تحریمهای نفتی روسیه «گامی بزرگ» است و از ترامپ و دیگر متحدان برای اجرای آنها قدردانی کرد.
وی افزود باید بر همه شرکتهای نفتی روسیه و همچنین «ناوگان سایه» و پایانههای نفتی آن فشار اعمال شود.
به گفته زلنسکی اوکراین در حال انجام کارزار فشار پهپادی خود است و با تقویت تواناییهای دوربرد خود مستقیماً دیپلماسی را تقویت میکند.
زلنسکی افزود «صلح از فشار بر متجاوز زاده میشود.» و «این کاری است که ما باید به انجام آن ادامه دهیم.»
رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر نیاز به تقویت دفاع هوایی و «توجه ویژه» به خط مقدم میافزاید تحریمها هنوز برای فشار وارد کردن به روسیه برای پایان دادن به جنگ بسیار مهم هستند.
دیک شوف نخست وزیر هلند هم در این نشست گفت تنها راه برای متقاعد کردن پوتین به مذاکره، افزایش فشار اقتصادی بر روسیه است.
وی افزود هلند نیز با توجه به حملات روسیه به زیرساختهای انرژی، "کمکهای انرژی خود را افزایش خواهد داد" تا به اوکراینیها در طول زمستان کمک کند.
نخستوزیر دانمارک هم در این نشست با بیان اینکه پوتین نمیخواهد جلوی کشتار را بگیرد افزود هیچ نشانهای وجود ندارد که رهبر روسیه خواهان صلح باشد.
مته فردریکسن، گفت رهبران ائتلاف با اوکراین موافقت کردهاند که فشار را افزایش دهند، به تأمین مالی بلندمدت متعهد شوند و صنعت دفاعی اوکراین را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه "ما با بسته تحریمهای جدید اتحادیه اروپا گامهای مهمی برداشتهایم" افزود تحریمهای جدید ایالات متحده نیز یک اقدام مهم است.
دبیر کل سازمان پیمان اتلاتیک شمالی ناتو هم در این نشست خبری گفت پوتین در حال اتمام پول، نیرو و ایده است.
مارک روته افزود تحریمهای جدید ایالات متحده علیه بزرگترین شرکتهای نفتی روسیه «فشار بر پوتین را به طور قابل توجهی افزایش میدهد» تا مذاکره کند.
آنها همچنین نشان میدهند که ترامپ «کاملاً متعهد» به پایان دادن به جنگ و ایجاد صلح پایدار در اوکراین است.
روته میگوید پوتین در میدان نبرد در اوکراین «پیشرفت کمی» داشته است. این «دستاوردهای حاشیهای» با «قیمت گزافی» به دست میآیند، و صدها هزار روس در ادامه این جنگ جان خود را از دست میدهند.
روزنامه گاردین درباره این نشست نوشت: نشست ائتلاف حامیان اوکراین امروز در انگلیس، اساساً برای اعمال فشار بر روسیه است و در نظر است پیامی به پوتین داده شود. به نوشته این روزنامه، به نظر میرسد پوتین، در صدد گذران زمان است و علاقهای به گفتوگو و آمدن به مذاکره، نشان نمیدهد.
گاردین افزود نشست امروز حامیان اوکراین در حالی برگزار میشود که شکافهای عمیق میان اروپا و آمریکا، اهداف پنهان اقتصادی و نبود چشماندازی روشن برای پایان جنگ، این گردهمایی را بیش از آنکه اقدامی مؤثر باشد، به تلاشی نمایشی برای حفظ انسجام ظاهری مبدل کرده است.