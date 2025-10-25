پخش زنده
امروز: -
دامپزشکی استان اردبیل در خصوص شیوع تب برفکی دام در این استان اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابطعمومی دامپزشکی استان، متعاقب رخداد و گزارش بیماری تب برفکی در یکی از دامداریهای شمال استان و تأیید نتایج آزمایشگاهی و انجام اقدامات بهداشتی و مراقبتی و کنترل و مهار بیماری اداره کل دامپزشکی استان با صدور اطلاعیهای از عموم دامداران و دامپروران خواست با رعایت دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی با اکیپهای واکسیناسیون دامپزشکی همکاری نمایند.
در این اطلاعیه از دامداران خواسته شده است از ورود افراد و خودروهای متفرقه به داخل دامداری جلوگیری نمایند.
در ادامه اطلاعیه آمده است دامداران در صورت مشاهده علائم بیماری در دامها،
دام بیمار را سریعاً از گله جدا نموده و در محل جداگانه ای قرنطینه نمایند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است شماره تلفنهای ۳۳۳۹۴۸۰۰ اداره کل دامپزشکی استان آماده دریافت گزارشات دامداران است.
بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ معروف است یک بیماری ویروسی سریع الانتشار است که در صورت انتشار موجب کاهش تولید شیر و گوشت شده و در دامهای جوان موجب تلفات میشود.