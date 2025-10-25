به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۶۵ هزارهکتار از اراضی آذربایجان‌غربی به محصول سیب درختی اختصاص دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن سیب درختی از باغ‌های استان برداشت شود که حدود ۲۵۰ هزار تن آن سیب درجه سه یا صنعتی است.

محمدرضا اصغری افزود: با توجه به افزایش قیمت سیب صنعتی نسبت به سال‌های گذشته و ضرورت مدیریت صحیح بازار، اقدامات گسترده‌ای با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است تا ضمن حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.

اصغری، با تأکید بر لزوم عرضه بهداشتی سیب صنعتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۴۰ مرکز خرید مجاز اظهارکرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محصولات غیرقانونی جمع‌آوری خواهد شد.

وی، عرضه سیب کنار جاده‌ای را عامل بی‌نظمی، خطرتصادف و تهدید سلامت عمومی دانست و گفت: کارخانه‌های پوره و کنسانتره نیز موظف به خرید سیب صنعتی تنها از مراکز مجاز هستند.

اصغری، با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدات باغی استان به صورت صنعتی فرآوری و صادر می‌شود که سهم محصول سیب درختی حدود ۳۰ درصد است، افزود: سیب صنعتی تولید شده در آذربایجان‌غربی، ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری مستقر در استان را تأمین می‌کند و ساماندهی این بازار نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی استان دارد.

وی، در خصوص حمایت از باغداران هم گفت: برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی در استان، مراکز خرید دارای مجوز، سیب درجه سه را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به روند خرید سیب صنعتی در سال جاری افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب صنعتی از طریق ۳۲ مرکز مجاز در سطح استان خریداری و در اختیار صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار گرفته است. اصغری اضافه کرد: قیمت خریدسیب صنعتی از ابتدای فصل برداشت بین ۱۵ تا ۲۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است.