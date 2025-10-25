پخش زنده
امروز: -
اگر بدون خوردن چیزی که حاوی قند است، حس مزه شیرین در دهان حس میکنید ممکن است علامت یک بیماری در بدن شما باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شیرینی یکی از پنج طعم اصلی است که توسط حس چشایی زبان تشخیص داده میشود و سایر طعمها عبارتند از ترشی، شوری، تلخی و طعمی متعادل به نام اومامی و به طور معمول فقط بعد از خوردن چیزی که حاوی قند است طعم شیرینی را خواهیم چشید اما، برخی از بیماریها میتوانند باعث شوند فرد طعم شیرینی را در دهان خود حس کند، حتی اگر چیزی شیرین نخورده باشد.
شیرین شدن دهان چیست؟
شیرین شدن دهان به جز زمانهایی که شما در حال مصرف غذاهای حاوی قند و یا شیرین کنندههای مصنوعی هستید، قطعا ناشی از یک وضعیت پزشکی است. این شرایط ممکن است جدی بوده و یا به مراقبتهای پزشکی نیاز داشته باشد.
چرا آب طعم شیرینی دارد؟
اکثر مردم هنگام نوشیدن آب متوجه طعم شیرین غیرمنتظرهای میشوند، چند دلیل خاص برای آن وجود دارد که عبارتند از:
آنچه در دهان میگذرد بر طعم تأثیر میگذارد پس ممکن است احساس طعم شیرین در دهان به دلیل بهداشت دهان باشد. بهداشت خوب دهان همیشه خالصترین طعم را فراهم میکند.
احساس طعم شیرین در دهان پس از نوشیدن آب ممکن است به دلیل خشکی دهان باشد. مثلا گاهی اوقات ممکن است فردی که در نیمههای شب از خواب بیدار میشود و برای رفع خشکی دهان خود یک جرعه آب مینوشد، متوجه طعم شیرینتر آب شود، زیرا ترشحات خشککننده ماهیت اسیدی داشته و اگر با نوشیدن آب این ترشحات را متعادل کنید، حس شیرینی در دهان افزایش مییابد.
طعم شیرین آب ممکن است ربطی به شما نداشته باشد و به خود آب مربوط باشد، به خصوص اگر در مناطق روستایی زندگی میکنید. آب چاه طعم شیرین تری دارد و این معمولاً به سطوح بالاتر کلسیم و آهن مربوط میشود. آهن بیش از حد در آب مطمئناً میتواند منجر به طعم فلزی شود.
عامل دیگر میتواند چیزهایی باشد که آب هنگام عبور از لولههای مختلف برای رسیدن به لیوان میگیرد. به طور کلی، اجازه دادن به آب برای چند لحظه قبل از جمعآوری آن در لیوان، مواد جمعآوری شده را از طریق لولهها تخلیه میکند و آب طعم طبیعیتری برای شما به ارمغان میآورد.
چه چیزی باعث ایجاد طعم شیرین در دهان میشود؟
پزشکان هنوز در حال بررسی بیشتر، در مورد علل شیرین شدن دهان هستند. با این حال، به نظر میرسد برخی از علل عبارتند از:
مشکلات متابولیک
مشکلات متابولیک مانند دیابت، کتوز یا اختلال تیروئید میتواند بر حس چشایی تأثیر بگذارد و باعث ایجاد طعم شیرین در دهان و تمایل زیاد برای مصرف غذاهای بسیار شیرین شود.
مشکلات عصبی
طعم شیرین در دهان میتواند یکی از علائم اولیه مشکلات عصبی مانند سکته مغزی، اختلال تشنج، یا صرع باشد.
حمله ویروسها بر حس بویایی
اختلالات در سیستم بویایی بدن، سیستمی که به بدن اجازه بو کردن را میدهد - میتواند منجر به طعم شیرین در دهان شود.
عفونت در سینوس ها، بینی و گلو
برخی از باکتریها به ویژه سودوموناس، میتوانند باعث ایجاد طعم شیرین در دهان شوند.
بیماری ریفلاکس معده
در بیماری ریفلاکس معده، اسید معده به گلو و دهان برگشته و باعث ایجاد طعم شیرین میشود.
بارداری
بسیاری از زنان در مراحل اولیه بارداری طعم عجیبی را در دهان خود تجربه و برخی از آنها ممکن است آن را شیرین یا فلزی توصیف کنند.
وجود کیست و توده در مغز
وجود کیست و توده در مغز که البته احتمال آن بسیار کم است میتواند منجر به حس شیرینی در دهان گردد خصوصا اگر همراه با سردرد و گیجی و خستگی باشد. همچنین این مشکل میتواند در اثر انتقال دهندههای عصبی از زبان به مغز باشد که در طی آن برخی به بیماریهای آلزایمر یا پارکینسون مبتلا میشوند.
علت شیرین شدن دهان در طب سنتی
در طب سنتی هنگام غلبه خون فرد دچار علائمی مانند شیرین شدن دهان، سنگینی سر، خمیاز کشیدن، چرت زدن، بروز دمل و جوشهای ریز بدن، کسالت و خمودگی مداوم و... میشود، به افرادی که خون در آنها غلبه میکند، دمول مزاج میگویند.
مهمترین علت غلبه خون، پرخوری، زیاده روی در مصرف انواع غذاهای سرخ کرده و تند و تیز است. نوشیدن روزانه ۶ لیوان آب خنک، زرشک، کاهو، خیار، میوه بخصوص سیب و انار، سبزیجات، سوپ جو، لیموترش سالاد، حبوبات، روغن زیتون، غلات، خاکشیر، انواع توت و شاتوت، غذاهای بخارپز از غذاهای مفید برای افراد دموی مزاج هستند.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر به ندرت طعم شیرینی در دهان خود حس میکنید، جای نگرانی نیست و خود به خود از بین میرود اما، اگر این علامت را به طور منظم یا فزاینده تجربه میکنید، باید به پزشک مراجعه کنید.
به نظر میرسد بسیاری از دلایل طعم شیرین در دهان با سیستم بویایی و تنفسی مرتبط باشد و علل دیگر به هورمونهای بدن (سیستم غدد درون ریز) و همچنین مشکلات عصبی مربوط میشود. بنابراین، ممکن است مجبور باشید به یک یا چند متخصص زیر مراجعه کنید:
پزشک گوش و حلق و بینی
متخصص غدد
متخصص مغز و اعصاب
هنگامی که به پزشک مراجعه میکنید، معاینه فیزیکی انجام میدهد و در مورد سابقه بیماری خانوادگی میپرسد که میتواند بر احتمال ابتلا به بیماری خاصی که یکی از عوامل ایجاد طعم شیرین در دهان است، تأثیر بگذارد.
آزمایشهای مورد نیاز برای تشخیص بیماری
آزمایش خون برای بررسی سطح هورمون و قند خون
آزمایش خون برای بررسی عفونتهای باکتریایی و ویروسی
اسکن مغز برای بررسی فعالیت عصبی و بررسی آسیب عصبی
سی تی اسکن یاام آر آی برای بررسی علائم سرطان ریهها
چگونه میتوان از طعم شیرین در دهان جلوگیری کرد؟
اگر طعم شیرین در دهان به ندرت ایجاد شود، به احتمال زیاد خود به خود از بین میرود. حفظ سلامتی ممکن است به جلوگیری از این مشکل در آینده کمک کند و این شامل داشتن یک رژیم غذایی غنی از غذاهای تازه از جمله میوه ها، سبزیجات و پروتئینهای بدون چربی است. سعی کنید قند زیادی نخورید، زیرا اینها خطر ابتلا به بیماری ها، به ویژه دیابت را که با طعم شیرین در دهان همراه است افزایش میدهد.
با این حال، اگر طعم شیرین در دهان شما ناشی از یک بیماری زمینهای باشد، پایبندی به برنامه درمانی میتواند به جلوگیری از عود این علائم کمک کند. به دستورالعملهای پزشک خود به دقت گوش دهید، اگر مشکل برطرف نشد یا عود کرد حتماً فوراً به پزشک مراجعه کنید.