بیش از ۱۹۴ هزار تن چغندر قند در دوره جدید فعالیت کارخانه قتد جوین، تبدیل به محصول شکر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جوین گفت: چهل و نهمین دوره بهره برداری از چغندر قند بهاره در کارخانه قند جوین با توجه به نفوذ زود هنگام سرما نسبت به پارسال، زودتر آغاز شد.
علی اکبر آزادواری افزود: در این دوره، قرارداد خرید حدود ۱۹۴ هزار و ۸۶۰ تن چغندر قند با کشاورزان جوین، جغتای و سوداغلن (استان سمنان) منعقد شده است.
وی ادامه داد: در قالب این قراردادها، ۳۰۰۵ پیمانکار در سطح ۵۸۸۰ هکتار از زمین های کشاورزی مناطق قزلقارشی، نقاب، حکم آباد، راه چمن، آزادوار، سبزوار و سوداغلن مشارکت دارند و با بهره مندی از ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد بذر توزیعی و سایر امکانات شرکت کشت و صنعت جوین به فعالیت مشغول هستند.
فرماندار جوین گفت: پارسال تحویل چغندر قند از کشاورزان با وجود یخبندان و شرایط سخت جوی تا ۲۰ بهمن ماه ادامه داشت که در نهایت بیش از ۴۱۵ هزار تن چغندر قند تحویل کارخانه شد و با فرآوری این میزان محصول، بیش از ۴۹ هزار تن شکر سفید تولید شد.
آزادواری افزود: اجرای به موقع عملیات بهره برداری امسال گامی مؤثر در تسریع فرآیند تولید و کاهش خسارت ناشی از سرما است.