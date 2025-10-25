فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از بازداشت عوامل تیراندازی با سلاح شکاری به افراد و واحد صنفی در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستاهای شهرستان نوشهر که منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشههای یک واحد صنفی شد، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان ۳ عامل تیراندازی را درعملیاتی ضربتی بازداشت کردند.
او افزود: متهمان از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند و در حین دستگیری با توجه به مقاومت در مقابل پلیس و عدم توجه دستورات پلیس با تیراندازی به سمت پای متهمان، دستگیر شدند.