به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از دستگیری عاملان چاقوکشی در کمتر از ۱۲ ساعت، در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی بابایی با اعلام این خبر گفت:در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با چاقو کشی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود:با اقدامات تخصصی ۴ ارازل و اوباش غیر بومی شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در کمتر از ۱۲ ساعت با عملیاتی منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

سرهنگ مصطفی بابایی ادامه داد:در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی قمه و چاقو کشف و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر در پایان تصریح کرد:پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.