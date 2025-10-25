به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: مردم خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۲۰ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان زکات واجب و مستحبی پرداخت کردند.

حجت الاسلام فلسفی افزود: از این رقم ۱۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان زکات نقدی، ۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان غیر نقدی، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فطریه و ۲ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان کفاره بوده است.

وی گندم، جو، عناب، زرشک، گوسفند و شتر را از جمله اقلام زکات پراختی استان اعلام کرد و گفت: رقم زکات جمع آوری شده در مدت مشابه پارسال بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: از محل پرداخت زکات، کمک به بازسازی ۲۵ مورد مسکن و اهدای ۵۳۹ مورد بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند و هزینه‌های درمانی ۲ هزار و ۶ نفر برای بیماران نیازمند انجام شد.

وی تعداد عاملان جمع آوری زکات را ۵۶۳ نفر در خراسان جنوبی اعلام کرد.