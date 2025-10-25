بورس انرژی ایران امروز شنبه سوم آبان‌ماه میزبان چندین عرضه جدید از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در رینگ داخلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: از جمله عرضه‌های مهم می‌توان به هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت شیراز و ۷۷۰ تن اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد.

رینگ صادراتی پیشتاز ارزش‌آفرینی در معاملات بورسی

در هفته پایانی مهرماه، ۵۲ درصد از ارزش کل معاملات بورس انرژی ایران به فروش صادراتی فرآورده‌های هیدروکربوری اختصاص یافت؛ در این میان، نفتای کامل عنوان صدرنشین معاملات صادراتی و حلال ۵۰۲ نیز لقب پرفروش‌ترین محصول رینگ داخلی را به خود اختصاص داد.

مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده در این بورس طی هفته منتهی به ۳۰ مهر به ۸۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال رسید. از این میزان، ۴۳ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال (۵۲ درصد) در رینگ بین‌الملل، ۱۹ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال (۲۳ درصد) در رینگ داخلی، ۲۳ درصد در بازار برق و ۲ درصد در معاملات ابزارهای مالی به ثبت رسید.

عملکرد رینگ بین‌الملل؛ پیشتازی نفتا

در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی، طی این هفته ۱۱۱ هزار و ۳۴۶ تن انواع محصولات نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد.

در این میان، شرکت پالایش نفت لاوان با فروش ۶۴ هزار تن نفتای کامل و ثبت ارزش ۲۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریالی، در صدر فروشندگان این رینگ قرار گرفت. این محصول با قیمت پایه منفی ۳۸ پریمیوم دلار به ازای هر تنعرضه و با توجه به تقاضای ۱۹۲ هزار تنی، در نهایت با میانگین قیمت منفی ۲۸.۸ پریمیوم دلارمعامله شد.

عملکرد رینگ داخلی؛ برتری حلال ۵۰۲

در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، ۵۲ هزار و ۷۹۸ تن فرآورده در زیرگروه نفت و گاز معامله و ارزشی معادل ۱۹ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال ثبت شد.

در میان فروشندگان، پتروشیمی بیستون با عرضه و فروش ۸ هزار تن حلال ۵۰۲به ارزش ۳ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال، جایگاه نخست را از نظر حجم و ارزش به خود اختصاص داد. این محصول با قیمت پایه ۴۹۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه و به‌طور کامل در همین قیمت معامله شد.