تیم هندبال زنان سپاهان در هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان کشور با پیروزی پرگل صدرنشین لیگ برتر هندبال زنان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛تیم هندبال بانوان سپاهان عصر جمعه در هفته دوم از بیستویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای ایران در یک بازی پرگل مقابل زاگرس جنوبی به پیروزی ۳۴ بر ۲۲ دست یافت.
این دیدار که در سالن حماسه ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، تیم اصفهانی توانست دومین برد فصل خود را ثبت کند.
طلایی پوشان، هفته پیش در شهرآورد هندبال اصفهان موفق شدند مقابل تیم همشهری «نامی نو» به پیروزی برسند، در این دیدار، نیمه نخست را با ۹ امتیاز اختلاف و با نتیجه ۱۸ بر ۹ به پایان رساندند.
سپاهانیها بازی رو به جلو را در نیمه دوم هم ادامه دادند و با ۱۲ امتیاز اختلاف پیروز میدان شدند.
با این نتیجه طلایی پوشان، با چهار امتیاز و تفاضل گل ۳۰، در رده اول جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال زنان باشگاههای کشور قرار گرفتند.
پس از تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان، نفت و گاز گچساران با چهار امتیاز در رده دوم ایستاد و سنگآهن بافق، استقلال تهران و نامینو اصفهان در جایگاههای سوم تا پنجم قرار گرفتند.
دیدارهای هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان نهم آبان برگزار میشود.