

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ۶ ماهه امسال ۵۵ نفرهستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت.

علی عباسی با بیان اینکه ۵۴ از جان باختگان مرد و مابقی زن هستند، افزود: از این موارد ۳۷ نفر متاهل و مابقی مجرد هستند

او ادامه داد: سقوط از بلندی با ۳۵ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و برق گرفتگی، جسم سخت هر کدام با ۸ و سایر با ۴ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در ۶ ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.





علی عباسی افزود: شهرستان‌های ساری با ۱۱، آمل با ۹ و بابل با ۵ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های چالوس، سوادکوه و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.





او ادامه داد: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این شش ماه گزارش شده است.





عضو شورای قضایی استان گفت: ۴۳۰ مصدوم ناشی از حوادث کار نیز در این مدت به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.