۵۵ فوتی ناشی حوادث کار در مازندران
۵۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار ۶ ماهه امسال در مازندران جان خود را از دست دادند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ۶ ماهه امسال ۵۵ نفرهستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت.
علی عباسی با بیان اینکه ۵۴ از جان باختگان مرد و مابقی زن هستند، افزود: از این موارد ۳۷ نفر متاهل و مابقی مجرد هستند
او ادامه داد: سقوط از بلندی با ۳۵ فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و برق گرفتگی، جسم سخت هر کدام با ۸ و سایر با ۴ فوتی در رتبههای بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در ۶ ماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.
علی عباسی افزود: شهرستانهای ساری با ۱۱، آمل با ۹ و بابل با ۵ به ترتیب بیشترین و شهرستانهای چالوس، سوادکوه و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
او ادامه داد: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این شش ماه گزارش شده است.
عضو شورای قضایی استان گفت: ۴۳۰ مصدوم ناشی از حوادث کار نیز در این مدت به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.