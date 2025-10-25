پخش زنده
در نیمه نخست امسال، بیمارستان تخصصی زنان و زایمان بنتالهدی بجنورد شاهد تولد سه هزار و چهار نوزاد بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس بیمارستان بنتالهدی بجنورد گفت: در این بازه زمانی دو هزار و ۹۴۳ زایمان در این بیمارستان انجام شده که از این تعداد، ۱۶۹۰ زایمان طبیعی، ۱۲۳۷ زایمان سزارین و ۱۶ زایمان با روش واکوئوم بوده است.
دکتر زهرا سلیمان میگونی، همچنین به آمار قابل توجه چندقلوزاییها اشاره کرد و افزود: در ششماهه امسال ۷۵ مورد چندقلوزایی در این بیمارستان به ثبت رسیده که شامل ۷۰ مورد دوقلو، چهار مورد سهقلو و یک مورد چهارقلو بوده است.
وی گفت: همه مادران و نوزادان در طول دوران بستری، از خدمات تخصصی و ویزیتهای تخصصی پزشکان در بخشهای زنان، مامایی، نوزادان و بیهوشی بهرهمند شدند و این موفقیتها حاصل تلاش شبانهروزی و همدلی کادر درمان بیمارستان بنتالهدی است که با عشق و دلسوزی، سلامت مادران و نوزادان را در اولویت نخست خود قرار دادهاند.