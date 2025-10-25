در نخستین روز هفته، تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز شنبه سوم آبان‌ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۰۱ تن انواع محصول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در تالار حراج باز یک میلیون و یک هزار و ۸۱۴ تن محصول عرضه می شود. این محصولات شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، یک هزار و ۳۲۰ تن مواد پلیمری و ۴۹۴ تن مواد شیمیایی است.

در تالار صادراتی کیش هم قرار است ۹۴ هزار و ۹۰۱ تن محصول شامل ۴۱ هزار و ۴۲۹ تن قیر، ۳۸ هزار و ۷۲ تن سیمان، ۱۵ هزار تن کلینکر و ۴۰۰ تن عایق رطوبتی عرضه شود.

امروز همچنین ۱۰۵ هزار و ۳۲۸ تن فولاد در تالار صنعتی عرضه می شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در روز جاری میزبان عرضه ۱۷ هزار و ۹۱۵ تن محصول شامل ۷ هزار و ۸۱۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۳۶۰ تن قیر و ۴ هزار و ۷۴۰ تن مواد پلیمری است.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۳ هزار و ۴۴۴ تن مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات است.