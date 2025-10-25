پخش زنده
سخنگوی وزارت دفاع گفت: اگر دشمن هوس تهدید دیگری داشته باشد، قطعاً در برابر ایران، ناکامتر از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «رضا طلایینیک» معاون برنامهریزی راهبردی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره توانمندیهای نیروهای مسلح پس از «دفاع مقدس ۱۲ روزه» اظهار داشت: توانمندیهای تسلیحاتی، عملیاتی و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به قبل از این جنگ افزایش قابل توجهی داشته است.
سردار طلایینیک با بیان اینکه دشمن با وجود تدارکات ۱۵ ساله برای ضربهزدن به ایران، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ناکام ماند، افزود: اگر دشمن هوس تهدید دیگری داشته باشد، قطعاً در برابر ایران، ناکامتر از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود؛ زیرا علاوه بر ارتقای آمادگیهای دفاعی ایران، آسیبپذیری دشمن صهیونیستی در برابر توانمندی آفندی جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: دشمن با توجه به ناکامی و ضربه سنگینی که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد، بعید است که مجدداً بدون محاسبه آسیبپذیریهای خود، قدرت تصمیمگیری برای حمله مجدد را داشته باشد.