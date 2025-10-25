پخش زنده
همایش فرهنگیورزشی رزمی کاران آبادان در محوطه دریاچه تفریحی بریم آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این همایش با هدف ترویج فرهنگ ورزش، نمایش توانمندیهای رزمیکاران و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان خانوادههای آبادانی برگزار شد و با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از ورزشکاران، مربیان، داوران و علاقهمندان به رشتههای رزمی همراه بود.
در این برنامه، شرکتکنندگان شاهد اجرای حرکات نمایشی رزمی، برنامههای شاد، اجرای زنده موسیقی و نورافشانی زیبا بودند که فضایی پرانرژی و خانوادگی را رقم زد.