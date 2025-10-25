پخش زنده
امروز: -
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: تا کنون ۶۲ محدوده معدنی به ایمیدرو برای سرمایهگذاری و فعالیت معدنی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه بخش معدن، اعلام کرد: توسعه معدن و صنایع معدنی، از اولویتهای اصلی اداره کل صمت کردستان است و در همین راستا، طرح تحول زمین شناسی استان توسط وزارت صمت در قالب سه معاونت تخصصی تعریف و در فاز اول به اتمام رسیده است.
مهدی سیفی باغی خانی در نشست مشترک نمایندگان ایمیدرو، شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت کومیدکو و اداره کل صمت افزود: در این پهنهها، محدودههایی با پتانسیل بالا بهویژه در حوزه سنگآهن شناسایی شدهاند که میتوانند نقش بسزایی در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان داشته باشند.
معاون امور معادن اداره کل صمت کردستان با اشاره به ظرفیتهای خدادادی استان کردستان در زمینه ذخایر طلا، آهن و سایر مواد معدنی اظهار داشت: انتظار میرود ایمیدرو با تمام توان و با حسن نیت به این حوزه ورود پیدا کرده و بسترهای لازم برای تحول در بخش معدن و اشتغال استان را فراهم کند.
سیفی باغی خانی یادآور شد: بهرهبرداری از این ظرفیتها، حق مردم استان است و باید در راستای تحقق ارزش افزوده و رشد پایدار منطقهای گام برداشته شود.